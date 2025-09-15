Thủ tướng: Cao tốc từ Cao Bằng đến Cà Mau phải thông tuyến trong năm 2025

Ngày 15-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để rà soát tiến độ, tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy hoàn thành tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông trong năm 2025, theo đúng mục tiêu đã đề ra. Cuộc họp cũng xem xét phương án đầu tư mở rộng một số đoạn tuyến trong thời gian tới.

Thủ tướng yêu cầu tập trung thông tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau trong năm 2025

Theo quy hoạch, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông dài khoảng 2.055km, quy mô từ 6 đến 12 làn xe. Đến nay, đã có 1.652km được đưa vào khai thác, còn 388km đang triển khai thi công. Một số đoạn đang chuẩn bị được đầu tư mở rộng. Tuy nhiên, đến hết năm 2025, vẫn còn một số đoạn có quy mô 4 làn xe hạn chế, chỉ cho phép khai thác tối đa 90km/giờ.

Bộ Xây dựng cho biết, tuyến cao tốc này có nhiều điều kiện thuận lợi để mở rộng, do phần lớn đã được giải phóng mặt bằng theo quy mô 6 làn xe. Việc nâng cấp sẽ cho phép tăng tốc độ khai thác lên 120km/giờ, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội, đồng thời khắc phục các bất cập trong quá trình vận hành hiện nay như nguy cơ tai nạn, ùn tắc.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2025 là tiếp tục rà soát, tập trung nguồn lực, tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc để hoàn thành, thông toàn tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau, gồm xây dựng các trạm dừng nghỉ.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các bộ ngành, địa phương liên quan tổng kết giai đoạn 1, rút kinh nghiệm thực tiễn để chuẩn bị cho giai đoạn đầu tư tiếp theo. Trên cơ sở đó, cần đánh giá kỹ lưỡng, đề xuất phương án đầu tư tổng thể, nâng cấp các đoạn tuyến hiện hữu đạt chuẩn cao tốc hoàn chỉnh, đảm bảo đúng định hướng, quy hoạch và tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật.

Thủ tướng lưu ý, quá trình đầu tư mở rộng cần bảo đảm công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí.

Cũng tại cuộc họp, Thường trực Chính phủ cho ý kiến về chủ trương xây dựng một số trung tâm, khu liên hợp thể thao tầm cỡ quốc tế tại các địa phương có điều kiện phù hợp. Thường trực Chính phủ đồng ý về nguyên tắc, giao UBND các tỉnh, thành phố căn cứ chủ trương, quy hoạch và đề xuất của nhà đầu tư để tổ chức thực hiện theo thẩm quyền. Những trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Mục tiêu là xây dựng các thiết chế thể thao có quy mô đủ điều kiện đăng cai Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) và Thế vận hội (Olympic) trong tương lai, với yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng và hiệu quả, tránh hình thức, tiêu cực và lãng phí.

