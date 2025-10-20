Cao tốc Lộ Tẻ – Rạch Sỏi sẽ bàn giao trong năm 2025

Xã hội

Ngày 20-10, ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) cho biết, dự án cao tốc Lộ Tẻ – Rạch Sỏi dự kiến hoàn thành và bàn giao trong năm 2025, đúng tiến độ kế hoạch, tạo điều kiện cho vùng Tây Nam bộ phát triển hạ tầng đồng bộ.

Cao tốc Lộ Tẻ – Rạch Sỏi đã đưa vào khai thác giúp rút ngắn thời gian di chuyển
Theo ông Trần Văn Thi, công tác hoàn thiện kết cấu mặt đường đã giúp tuyến cao tốc đạt tiêu chuẩn khai thác giai đoạn phân kỳ, bảo đảm độ êm thuận và an toàn cao. Sau khi được thảm nhựa hoàn chỉnh, người dân và doanh nghiệp vận tải đánh giá chất lượng lưu thông ổn định, phương tiện di chuyển êm hơn, tiết kiệm nhiên liệu và thời gian.

Cao tốc Lộ Tẻ – Rạch Sỏi là tuyến trọng điểm trong mạng lưới cao tốc phía Tây vùng đồng bằng sông Cửu Long, có chiều dài 51,5 km, tổng mức đầu tư khoảng 750 tỉ đồng, đi qua địa phận TP Cần Thơ và tỉnh An Giang. Tuyến được nâng cấp trên nền đường hiện hữu, không phát sinh khối lượng giải phóng mặt bằng, giúp quá trình thi công thuận lợi và tiết kiệm chi phí.

ảnh 2.jpg
Đơn vị thi công đang hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, đơn vị đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông theo tiêu chuẩn cao tốc, bổ sung biển báo, hộ lan và sơn tín hiệu để đảm bảo khai thác ổn định, lâu dài. Dự án dự kiến hoàn thành toàn bộ và bàn giao trong năm 2025, đúng tiến độ kế hoạch, tạo điều kiện cho vùng Tây Nam bộ phát triển hạ tầng đồng bộ, thu hút đầu tư và hình thành các cực tăng trưởng mới ven biển An Giang.

Sau khi đưa vào khai thác đồng bộ, tuyến cao tốc giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP Cần Thơ và TP Rạch Giá (trước đây), đồng thời giảm tải đáng kể cho Quốc lộ 80. Ngoài việc nâng cao hiệu quả vận chuyển hàng hóa và hành khách, tuyến còn góp phần mở rộng kết nối du lịch, thương mại, tiêu thụ nông sản giữa các địa phương trong vùng.

TRUNG NGÃI

