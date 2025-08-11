Xã hội

Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây thêm trạm thu phí mới

Từ ngày 19-8, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ chính thức khai thác thêm lối ra vào tại nút giao Vành đai 3 (đoạn nối cầu Nhơn Trạch) kèm trạm thu phí mới.

Chiều 11-8, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, từ ngày 19-8, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ chính thức khai thác thêm lối ra vào tại nút giao Vành đai 3 (đoạn nối cầu Nhơn Trạch) kèm trạm thu phí mới.

11a.jpg
Ngày 19-8, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ chính thức khai thác thêm lối ra vào tại nút giao Vành đai 3 (đoạn nối cầu Nhơn Trạch). Ảnh: QUỐC HÙNG

Trạm đặt tại km8 của cao tốc, cách trạm Long Phước khoảng 2,5km, được thiết kế 6 làn (3 làn vào, 3 làn ra), áp dụng thu phí không dừng (ETC) và mô hình thu phí hỗn hợp giữa trạm mở - trạm kín. Phí được tính theo quãng đường 4 -7 km tùy điểm vào, ra.

Xe từ đường Vành đai 3 vào cao tốc hoặc từ Đồng Nai rẽ ra đường Vành đai 3 sẽ được hệ thống ghi nhận giao dịch ở cả trạm mở và trạm kín, đảm bảo tính đúng, tính đủ quãng đường, nhưng không làm tăng chi phí so với phương án hiện tại.

11.jpg
Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây có thêm trạm thu phí mới. Ảnh: QUỐC HÙNG

Nút giao này nằm cách nút giao đường Vành đai 2 (Võ Chí Công, TPHCM) khoảng 3,5km. Việc đưa vào khai thác trạm cùng đường Vành đai 3 đoạn TPHCM - Đồng Nai (dự án thành phần 1A) vào dịp 19-8 nhằm chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Xe qua trạm sẽ thu phí theo Nghị định 130/2024/NĐ-CP, trừ các trường hợp được miễn.

QUỐC HÙNG

