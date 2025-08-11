Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây thêm trạm thu phí mới

Chiều 11-8, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, từ ngày 19-8, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ chính thức khai thác thêm lối ra vào tại nút giao Vành đai 3 (đoạn nối cầu Nhơn Trạch) kèm trạm thu phí mới.
Trạm đặt tại km8 của cao tốc, cách trạm Long Phước khoảng 2,5km, được thiết kế 6 làn (3 làn vào, 3 làn ra), áp dụng thu phí không dừng (ETC) và mô hình thu phí hỗn hợp giữa trạm mở - trạm kín. Phí được tính theo quãng đường 4 -7 km tùy điểm vào, ra.
Xe từ đường Vành đai 3 vào cao tốc hoặc từ Đồng Nai rẽ ra đường Vành đai 3 sẽ được hệ thống ghi nhận giao dịch ở cả trạm mở và trạm kín, đảm bảo tính đúng, tính đủ quãng đường, nhưng không làm tăng chi phí so với phương án hiện tại.
Nút giao này nằm cách nút giao đường Vành đai 2 (Võ Chí Công, TPHCM) khoảng 3,5km. Việc đưa vào khai thác trạm cùng đường Vành đai 3 đoạn TPHCM - Đồng Nai (dự án thành phần 1A) vào dịp 19-8 nhằm chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Xe qua trạm sẽ thu phí theo Nghị định 130/2024/NĐ-CP, trừ các trường hợp được miễn.