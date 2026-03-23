Chiều 23-3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm PHTKCNHH VN) cho biết, đơn vị vừa cấp cứu, đưa 2 hành khách bị bệnh nặng từ tàu khách du lịch nước ngoài vào bờ an toàn để tiếp tục điều trị.

Clip: Cấp cứu kịp thời 2 hành khách trên tàu du lịch nước ngoài

Cụ thể, sáng cùng ngày, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III (đóng tại TPHCM) đã tiếp nhận thông tin từ tàu du lịch Pacific World (quốc tịch Panama) và đại diện chủ tàu (đại lý Việt Long) về việc một hành khách trên tàu gặp tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Tiếp cận tàu du lịch PACIFIC WORLD

Tàu du lịch Pacific World đang trên hải trình từ Singapore đi Đài Loan. Hành khách là ông T.A. (84 tuổi, quốc tịch Nhật Bản), có biểu hiện suy hô hấp nghiêm trọng, được chẩn đoán viêm phổi nặng. Tình trạng bệnh diễn biến nhanh, bệnh nhân rơi vào suy hô hấp cấp, phải đặt nội khí quản và duy trì thở máy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm PHTKCNHH VN đã khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng và đại lý hàng hải triển khai phương án cứu nạn.

Khẩn trương sơ cứu cho bệnh nhân

Dưới sự chỉ đạo của Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ Quốc Gia, Bộ Xây dựng, Cục Hàng hải và Đường Thủy Việt Nam, Trung tâm PHTKCNHH VN đã điều tàu chuyên dụng tìm kiếm, cứu nạn SAR 272 đang thường trực tại TPHCM cùng các y, bác sỹ khẩn cấp đi cứu nạn.

Vào lúc 10 giờ 46 cùng ngày, thuyền trưởng tàu Pacific World tiếp tục báo trên tàu có thêm 1 hành khách là bà H.M. (79 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) có triệu chứng khó thở và đề nghị hỗ trợ đưa hành khách về bờ chữa trị.

Đưa bệnh nhân sang tàu SAR 272

Đến khoảng 12 giờ 20 phút ngày 23-3, tàu SAR 272 đã tiếp cận tàu Pacific World. Lực lượng cứu nạn cùng y, bác sĩ nhanh chóng lên tàu, tiến hành sơ cứu và chuyển 2 bệnh nhân sang tàu SAR 272.

Đến 15 giờ 20 cùng ngày, bệnh nhân đã được đưa về cầu cảng Trung tâm khu vực III an toàn và bàn giao cho các cơ quan chức năng, đại diện chủ tàu để chuyển đến cơ sở y tế tiếp tục điều trị chuyên sâu.

MẠNH THẮNG - THÀNH HUY