Cấp cứu thành công người bệnh thủng dạ dày tại đặc khu Côn Đảo

Chiều 4-10, các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân (TPHCM) đang luân phiên công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo cùng ê-kíp tại chỗ đã phẫu thuật cấp cứu thành công cho một học sinh 15 tuổi bị thủng ổ loét dạ dày, giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

BS-CKI Nguyễn Thị Thanh Trúc (BV Bình Dân) trực tiếp gây mê, BS-CKII Vũ Khương An (BV Bình Dân) phẫu thuật viên chính cùng với êkíp y, bác sĩ của Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đang phẫu thuật nội soi cho người bệnh

Bệnh nhân Đ.P.T. 15 tuổi, đang học lớp 10 tại Côn Đảo, nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau vùng thượng vị lan xuống hố chậu phải, đau nhiều sau ăn. Người bệnh có tiền sử viêm loét dạ dày đã được nội soi chẩn đoán cách đây 3 năm nhưng không tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ.

Kết quả X-quang ghi nhận liềm hơi dưới hoành bên phải hướng đến chẩn đoán thủng tạng rỗng, chụp CT bụng không cản quang cho thấy có hơi tự do trong ổ bụng kèm hình ảnh thủng hang môn vị dạ dày, có ít dịch ổ bụng và thâm nhiễm mỡ mạc treo.

Ngay sau khi chẩn đoán, các bác sĩ đã kết nối hội chẩn và xin ý kiến trực tuyến với lãnh đạo BV Bình Dân. Các chuyên gia thống nhất chẩn đoán là viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng, có chỉ định phẫu thuật cấp cứu và đồng ý cho các bác sĩ đang luân phiên công tác tại Côn Đảo tiến hành phẫu thuật.

Êkíp phẫu thuật gồm BS-CKII Vũ Khương An (Bệnh viện Bình Dân), Phó Trưởng Phòng Chỉ đạo tuyến và Nghiên cứu khoa học làm phẫu thuật viên chính, BS-CKI Nguyễn Thị Thanh Trúc (Bệnh viện Bình Dân), Phó Trưởng khoa Gây mê Hồi sức 1 đảm trách gây mê. Tham gia kíp mổ còn có BS-CKI Nguyễn Văn Tài (Bệnh viện Hùng Vương); BS-CKII Lê Uy Phương (Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình).

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi trong 60 phút. Kết quả phẫu thuật đúng như chẩn đoán trước mổ, bệnh nhân ổn định sau phẫu thuật.

Việc phát hiện và xử trí sớm khi lỗ thủng còn khu trú đã giúp người bệnh tránh được các biến chứng nặng như viêm phúc mạc lan tỏa, nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng. Sau mổ, người bệnh hồi tỉnh tốt, tiếp tục được điều trị kháng sinh và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Từ tháng 9 tới nay, Sở Y tế TPHCM đã cử 2 đợt bác sĩ luân phiên công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo.

Theo Ban Giám đốc BV Bình dân, sau hơn 1 tháng triển khai luân phiên các bác sĩ đến Côn Đảo, hiện các quy trình thăm khám, điều trị, phẫu thuật tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đã đi vào ổn định và ngày càng nhận được sự tín nhiệm của người dân địa phương.

Ở đợt 2 này, ngay ngày làm việc đầu tiên, các bác sĩ đã khám 133 lượt người bệnh ngoại trú và 3 người bệnh nội trú; cấp cứu cho 8 trường hợp, trong đó có 2 trường hợp phẫu thuật khẩn cấp.

