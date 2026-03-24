Chiều 24-3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết đã kịp thời tổ chức cứu nạn, đưa một thuyền viên nước ngoài bị tổn thương vùng đầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực từ tàu hàng trên biển vào bờ điều trị an toàn.

Clip cấp cứu thuyền viên bị nạn trên biển cách TPHCM 280 hải lý

Trước đó, ngày 23-3, Trung tâm nhận được thông tin từ tàu MT Navig8 Wolf (quốc tịch Singapore), đang hành trình từ Hàn Quốc đi Singapore về việc thuyền viên P. M.C. (sinh năm 1969, quốc tịch Philippines) bị tổn thương da vùng đầu bên phải, đau nhức dữ dội, thị lực mắt phải suy giảm nghiêm trọng. Thuyền trưởng đề nghị được hỗ trợ khẩn cấp đưa bệnh nhân vào bờ điều trị.

Tiếp cận tàu MT Navig8 Wolf

Thời điểm tiếp nhận thông tin, tàu ở vị trí cách Mũi Vũng Tàu khoảng 280 hải lý về phía Đông Nam. Trung tâm đã phối hợp Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam kết nối tư vấn y tế từ xa, đồng thời hướng dẫn tàu chuyển hướng hành trình về khu vực gần bờ để thuận lợi cho công tác cứu nạn.

Dưới sự chỉ đạo của các cơ quan chức năng, Trung tâm điều động tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 413 xuất phát từ khu vực phường Phước Thắng (TPHCM), cùng ê-kíp bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu khẩn trương ra hiện trường.

Khẩn trương sơ cứu, đưa nạn nhân vào bờ

Bàn giao thuyền viên tàu MT Navig8 Wolf cho các cơ quan chức năng và đại diện chủ tàu

Tàu SAR 413 rời bến lúc 12 giờ 20 phút ngày 24-3, sau đó tiếp cận tàu MT Navig8 Wolf tại điểm hẹn trên biển, nhanh chóng chuyển bệnh nhân sang tàu cứu nạn, tiến hành sơ cứu ban đầu và tổ chức hành trình đưa vào bờ.

Đến 16 giờ 40 phút cùng ngày, bệnh nhân được đưa về đất liền an toàn, bàn giao cho các cơ quan chức năng và đại diện chủ tàu để chuyển đến cơ sở y tế chuyên khoa tiếp tục điều trị, hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng.

THÀNH HUY - MẠNH THẮNG