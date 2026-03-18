Cấp khống hơn 16.000 chứng chỉ đào tạo lái xe, cựu giám đốc bị đề nghị 30 năm tù

Ngày 18-3, TAND TPHCM tiếp tục xét xử sơ thẩm 30 bị cáo liên quan sai phạm tại 5 trung tâm đào tạo, sát hạch và cấp chứng chỉ lái xe.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND TPHCM đề nghị mức án đối với bị cáo Hồ Văn Búp, cựu Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT, từ 27-30 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Dương, cựu Phó Giám đốc trung tâm này, từ 26-30 năm tù cùng về 4 tội: giả mạo trong công tác; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; đưa hối lộ.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: BÌNH AN

Bị cáo Ngô Thị Hàn Ly, cựu kế toán, bị đề nghị 15-18 năm tù về các tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; đưa hối lộ; mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Hai bị cáo Trần Ngọc Nhân và Trần Thị Thanh An, thuộc đoàn kiểm tra Cục Thuế TPHCM trước đây, cùng bị đề nghị 7-8 năm tù về tội nhận hối lộ. Các bị cáo còn lại đối mặt mức án từ phạt tiền 400 triệu đồng đến 25 năm tù.

Theo đại diện VKS, vì động cơ vụ lợi, các bị cáo đã cố ý làm trái quy định, thực hiện hành vi trái công vụ, gây thiệt hại nghiêm trọng; xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự quản lý hành chính và gây bức xúc trong dư luận.

Theo cáo trạng, tại Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III, gồm: hội đồng trường, lãnh đạo trường, các phòng chức năng, chuyên môn và 6 trung tâm trực thuộc, đã xảy ra sai phạm nghiêm trọng kéo dài. Các cựu cán bộ lãnh đạo nhà trường bị cáo buộc không thực hiện nghiêm quy định; giao nhiệm vụ, ký văn bản ủy quyền cho Trung tâm Ứng dụng KHCN và Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng không đúng quy định; thiếu kiểm tra, giám sát các trung tâm trong quá trình đào tạo, quản lý học viên và tổ chức sát hạch.

Từ đó, các trung tâm đã hợp thức hóa hồ sơ, đào tạo khống, cấp hơn 16.000 chứng chỉ trái quy định.

Riêng tại Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT, bị cáo Hồ Văn Búp bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới giả mạo chữ ký giáo viên, lập hồ sơ giảng dạy khống, qua đó cấp sai quy định 3.854 chứng chỉ, gây thiệt hại hơn 14,6 tỷ đồng và thu lợi bất chính gần 13 tỷ đồng từ mua bán hóa đơn khống.

Khi đoàn kiểm tra thuế phát hiện sai phạm và xác định số tiền truy thu hơn 40 tỷ đồng, bị cáo Búp bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới rút tiền, đưa hối lộ 1 tỷ đồng cho 2 cán bộ thuế nhằm bỏ qua vi phạm.

CẨM NƯƠNG - BÌNH AN