Bóc gỡ đường dây lừa đảo phụ nữ trung niên

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị vừa bóc gỡ đường dây lừa đảo trên không gian mạng quy mô lớn, đặt tại Campuchia.

Khởi tố 61 bị can liên quan đường dây lừa đảo 3.000 tỷ đồng

Ngày 7-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, bắt giữ 61 đối tượng.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đặt trụ sở hoạt động tại Campuchia, thu thập trái phép thông tin cá nhân của phụ nữ trung niên, sau đó chủ động kết bạn, nhắn tin, gọi điện với kịch bản được chuẩn bị sẵn nhằm tạo dựng lòng tin.

Khi tiếp cận được nạn nhân, nhóm này dụ dỗ tham gia đầu tư tiền ảo, ngoại hối thông qua các website giả mạo như “cme-trading.online”, “cmetradingvn.com”.

Ban đầu, các đối tượng tạo ra “lợi nhuận ảo” để đánh vào tâm lý muốn kiếm tiền nhanh, khiến bị hại tin tưởng và tiếp tục chuyển thêm tiền. Khi số tiền lớn được nạp vào, các đối tượng lập tức chiếm đoạt.

Đường dây của nhóm tổ chức chặt chẽ, phân công vai trò cụ thể từ quản lý, phiên dịch, tổ trưởng, tổ viên đến bộ phận cung cấp tài khoản mạng xã hội, sim điện thoại và thực hiện giao dịch.

Cơ quan công an xác định, đường dây này đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên cả nước, gây thiệt hại ước tính hơn 3.000 tỷ đồng. Riêng tại Quảng Trị, một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.

Quá trình đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an nhiều địa phương, triển khai 8 tổ công tác triệu tập, bắt giữ các đối tượng ngay khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 61 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò của hàng chục đối tượng khác có liên quan.

Vụ án đang được mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

VĂN THẮNG - HÀ THƯƠNG