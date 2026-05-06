Triệt phá đường dây sản xuất giấm giả tại TPHCM

Chiều 6-5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết, đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán giấm acetic giả; khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”.

4 bị can gồm: Trần Minh Thư (sinh năm 1979, ngụ phường An Lạc, TPHCM), Giám đốc Công ty TNHH SXTM xuất nhập khẩu Thư Trần Hớn; cùng 3 nhân viên công ty: Trần Ngũ Châu (sinh năm 1987, em ruột Thư), Võ Phi Cường (sinh năm 1968, ngụ phường Phú Định, TPHCM), Nguyễn Văn Nhì (sinh năm 1981, ngụ xã An Trạch, tỉnh Cà Mau).

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM phát hiện Công ty Thư Trần Hớn (trụ sở tại phường Chợ Lớn, TPHCM) có dấu hiệu tổ chức sản xuất, buôn bán giấm acetic giả thương hiệu nước ngoài.

Sau khi xác định rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM phối hợp Công an phường Phú Định và Công an phường Chợ Lớn tiến hành khám xét khẩn cấp kho hàng, trụ sở Công ty Thư Trần Hớn. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 198 thùng, can hóa chất các loại.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Công ty Thư Trần Hớn không đăng ký và không được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất các loại hóa chất. Tuy nhiên, do hám lợi, từ tháng 9-2025 đến nay, Trần Minh Thư đã chỉ đạo nhân viên sản xuất giấm acetic giả dùng trong thực phẩm.

Các can, thùng giấm giả được đưa ra thị trường. Ảnh: CACC

Các đối tượng đã thu mua acid acetic sử dụng trong công nghiệp do Đài Loan (Trung Quốc) sản xuất, sau đó pha trộn với nước thành giấm acetic dùng trong thực phẩm. Số giấm giả này được chiết rót vào các thùng, can rỗng của mặt hàng giấm acetic xuất xứ Hàn Quốc thật rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Từ tháng 9-2025 đến nay, các đối tượng đã sản xuất hơn 500 thùng, can giấm giả, thu lợi bất chính số tiền lớn.

Hiện vụ án đang được Công an TPHCM tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tiếp tay, tiêu thụ, bán sản phẩm giấm giả trên thị trường để xử lý theo quy định pháp luật.

Acid acetic công nghiệp không phải loại lên men tự nhiên, thường được sử dụng trong ngành dệt, nhuộm vải, ngành gỗ để chống mốc, tăng độ bền sản phẩm. Nếu dùng trong thực phẩm, hóa chất này có thể gây nguy cơ ngộ độc cấp tính, bỏng niêm mạc miệng, dạ dày, tổn thương gan, thận do tồn dư kim loại nặng như chì, arsen; gây trào ngược dạ dày, đau bụng, loét thực quản và có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu ở nồng độ cao.

THU HOÀI