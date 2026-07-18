Nước sông Mê Kông dâng cao, Vĩnh Long chủ động ứng phó triều cường

Ngày 18-7, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long cho biết, sau nhiều tháng duy trì ở mức thấp trong mùa khô, mực nước trên các sông ở địa phương đang lên, do lũ đầu nguồn bắt đầu đổ về, kết hợp với triều cường dâng cao.

Vĩnh Long dự báo mực nước trên sông sẽ dâng cao so với cùng kỳ, người dân chủ động ứng phó

Trên sông Mê Kông, mực nước đang tăng theo quy luật mùa lũ. Đến cuối tháng 9, mực nước tại trạm Tân Châu dự báo đạt khoảng 3,3m, thấp hơn cùng kỳ năm 2025 khoảng 0,2m. Tại khu vực hạ lưu, mực nước cao nhất năm tại trạm Mỹ Thuận được dự báo đạt khoảng 2,06m, còn tại Chợ Lách khoảng 2,15m, đều vượt báo động 3 từ 0,16-0,35m.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long dự báo, triều cường giữa tháng 8 chỉ gây ngập nhẹ ở một số khu vực thấp. Tuy nhiên, từ đầu tháng 9, nhất là các kỳ triều cường cuối tháng 9 và trong tháng 10, mực nước sẽ tiếp tục dâng cao, có thể gây ngập diện rộng, ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp và khu dân cư.

Ngành thủy văn khuyến cáo các địa phương chủ động rà soát các điểm có nguy cơ ngập, kiểm tra đê bao, cống ngăn triều, vận hành hiệu quả các công trình thủy lợi và chuẩn bị phương án tiêu thoát nước nhằm hạn chế thiệt hại.

Ngành nông nghiệp tỉnh đề nghị UBND các phường, xã và người dân theo dõi sát diễn biến mực nước, chủ động điều chỉnh lịch sản xuất, gia cố bờ bao, bảo vệ cây trồng, kê cao tài sản, kiểm tra hệ thống thoát nước và tuân thủ các cảnh báo khi tham gia giao thông đường bộ, đường thủy.

TÍN HUY