Xã hội

Tỉnh Đồng Tháp: Phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”

SGGPO

Ngày 21-7, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 15 cá nhân, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026). Trong đó, có 1 người được phong tặng và 14 người được truy tặng.

Đồng chí Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, trao bằng công nhận và hoa cho thân nhân các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: VIỆT TIẾN
Đồng chí Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, trao bằng công nhận và hoa cho thân nhân các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: VIỆT TIẾN

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết, phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", tỉnh Đồng Tháp luôn xác định chăm lo cho người có công là trách nhiệm, tình cảm, nghĩa vụ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

Tỉnh Đồng Tháp hiện có trên 194.000 người có công với cách mạng và người hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; trên 20.000 người có công và thân nhân người có công đang hưởng chế độ hàng tháng.

Các chế độ chính sách ưu đãi người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ duy trì thường xuyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm công tác chăm sóc người có công; thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống các gia đình chính sách bằng tất cả trách nhiệm, sự trân trọng và nghĩa tình.

NGỌC PHÚC

Từ khóa

"Uống nước nhớ nguồn Đền ơn đáp nghĩa Bà mẹ Việt Nam Anh hùng bằng công nhận chế độ chính sách

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