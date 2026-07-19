Xã hội

Cà Mau: Liên tiếp sạt lở đất trong đêm, nhiều nhà dân hư hỏng

SGGPO

Chiều 19-7, ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch UBND xã Định Thành (tỉnh Cà Mau) cho biết, xã đã huy động lực lượng công an, quân sự xã và các tổ chức đoàn thể hỗ trợ người dân di dời người, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm do sạt lở.

Xã cũng vận động các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở chủ động di dời, tháo dỡ công trình để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

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Hiện trường sạt lở trên địa bàn xã Định Thành (tỉnh Cà Mau) làm ảnh hưởng 5 căn nhà dân. Ảnh: HỒNG NGHI

Trước đó, khoảng 0 giờ 45 cùng ngày, dọc bờ sông Gành Hào (địa phận ấp Cái Keo, xã Định Thành) xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng với chiều ngang 30m, dài 17m, sâu 5m. Vụ sạt lở làm ảnh hưởng đến 5 căn nhà của hộ dân, ước tính thiệt hại tài sản 500 triệu đồng.

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Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời đồ đạc ra khỏi khu vực nguy hiểm do sạt lở

Hiện khu vực này tiếp tục xuất hiện nhiều vết rạn nứt, có nguy cơ sạt lở cao với chiều ngang khoảng 60m, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 6 căn nhà của người dân.

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Hiện trường sạt lở trên địa bàn xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

Ông Nguyễn Trung Hiếu cho biết, chính quyền địa phương đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến, sẵn sàng triển khai phương án di dời khẩn cấp khi cần thiết. Xã cũng kiến nghị Sở NN-MT phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá nguyên nhân, mức độ sạt lở. Qua đó, đề xuất giải pháp xử lý trước mắt và lâu dài.

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Sạt lở làm tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Đất Mới (tỉnh Cà Mau) chia cắt

Ngoài vụ sạt lở trên, trong đêm 17 và 18-7, trên địa bàn xã Đất Mới (tỉnh Cà Mau) liên tiếp xảy ra 4 vụ sạt lở đất dọc theo các tuyến sông, làm ảnh hưởng đến 5 căn nhà và thiệt hại nhiều tài sản của người dân. Các vụ sạt lở đất làm hư hỏng hoàn toàn 60m đường giao thông, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Theo Văn phòng phòng chống thiên tai tỉnh Cà Mau, ngay sau khi tiếp nhận thông tin sạt lở từ UBND các xã, đơn vị khẩn trương xuống hiện trường phối hợp địa phương chỉ đạo khắc phục thiệt hại, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

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