Capella Hanoi được Michelin công nhận là “điểm đến cho chuyến đi đời người”

Capella Hanoi và Hotel de la Coupole – MGallery - hai khách sạn thuộc Tập đoàn Sun Group là hai đại diện Việt Nam được vinh danh trong danh sách khách sạn đạt chuẩn toàn cầu Michelin Key 2025; trong đó, Capella Hanoi đạt Ba Michelin Key – hạng cao nhất cho trải nghiệm lưu trú xuất sắc.

Tại lễ công bố hệ thống xếp hạng khách sạn toàn cầu Michelin Key diễn ra ngày 8-10, Michelin Guide chính thức giới thiệu danh sách các khách sạn được vinh danh năm 2025, đánh dấu cột mốc lịch sử khi thương hiệu Michelin – sau hơn một thế kỷ định danh chuẩn mực ẩm thực với hệ thống sao Michelin – lần đầu mở rộng sang lĩnh vực dịch vụ lưu trú.

Sau nhiều tháng đánh giá vô cùng kỹ lưỡng bởi đội ngũ giám khảo ẩn danh, Việt Nam lần đầu tiên góp mặt trong hệ thống xếp hạng với 13 khách sạn và khu nghỉ dưỡng được vinh danh, trong đó có 2 khách sạn đạt Ba Michelin Key, 3 khách sạn đạt Hai Michelin Key và 8 khách sạn đạt Một Michelin Key.

Capella Hanoi là một trong hai điểm lưu trú đầu tiên của Việt Nam đạt Ba Michelin Key 2025

Trong số các khách sạn được vinh danh, Capella Hanoi (Hà Nội) của Sun Group là một trong hai khách sạn duy nhất của Việt Nam đạt Ba Michelin Key – hạng cao nhất trong hệ thống, dành cho những điểm lưu trú mang đến trải nghiệm xuất sắc nhất thế giới. Cùng với đó, Hotel de la Coupole – MGallery (Sa Pa, Lào Cai) được trao Một Michelin Key, ghi nhận trải nghiệm lưu trú độc đáo giữa trung tâm thị trấn mờ sương Sa Pa.

Đây là hai đại diện nổi bật của Việt Nam trong danh sách lần này, thể hiện hai điểm chạm xuất sắc của ngành khách sạn cao cấp: một Hà Nội lịch lãm, sang trọng; và một Sa Pa lãng mạn, đậm chất nghệ thuật vùng cao. Thành tích này được Michelin đánh giá là một màn ra mắt ấn tượng của Việt Nam trên bản đồ du lịch hạng sang thế giới, khẳng định vị thế ngày càng nổi bật của Việt Nam trong lĩnh vực nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế.

Hotel de la Coupole – MGallery, Sa Pa được vinh danh với Một Michelin Key

Ra đời với sứ mệnh mở rộng tiêu chuẩn đánh giá của Michelin từ ẩm thực đến lưu trú, Michelin Key được xem là “ngôi sao Michelin dành cho ngành khách sạn”, một chuẩn mực mới dành cho nghệ thuật hiếu khách và trải nghiệm lưu trú. Michelin Guide đã xây dựng danh sách tuyển chọn hơn 7.000 khách sạn tại hơn 125 quốc gia.

Các khách sạn trong danh sách được tuyển chọn dựa trên năm tiêu chí toàn cầu: Khách sạn là cánh cửa mở ra hành trình khám phá điểm đến; Thiết kế nội thất và kiến trúc xuất sắc; Chất lượng và tính nhất quán trong chất lượng dịch vụ, mức độ thoải mái và công tác bảo trì; Sự nhất quán giữa chất lượng trải nghiệm và mức giá; Khẳng định bản sắc riêng, phản chiếu cá tính và tính chân thực.

Các tiêu chí tập trung vào trải nghiệm lưu trú toàn diện thay vì chỉ xét tiện nghi, nhằm thiết lập chuẩn mực quốc tế mới cho dịch vụ khách sạn chất lượng.

Các khách sạn đạt Key được phân hạng theo ba cấp độ: Một Key dành cho trải nghiệm lưu trú đặc biệt; Hai Key cho trải nghiệm lưu trú tuyệt vời; và Ba Key – cấp cao nhất – dành cho trải nghiệm lưu trú xuất sắc. Michelin ví các khách sạn Ba Key là “điểm đến cho chuyến đi đời người – a destination for the trip of a lifetime”. Với Michelin, một khách sạn đạt Key không chỉ đơn thuần là nơi lưu trú tiện nghi, mà còn là một hành trình cảm xúc – nơi du khách cảm nhận được tinh thần, câu chuyện và con người của điểm đến.

Không gian Capella Hanoi được lấy cảm hứng từ thời kỳ hoàng kim của nghệ thuật opera

Capella Hanoi được Michelin ca ngợi là “một khách sạn tái hiện tinh thần nghệ thuật opera thông qua thiết kế tinh xảo, đưa du khách hòa vào nhịp đập văn hoá của thành phố.” Chỉ cách Nhà Hát Lớn - công trình biểu tượng của thủ đô Hà Nội - và khu phố cổ chưa tới 5 phút đi bộ, khách sạn do kiến trúc sư lừng danh Bill Bensley thiết kế là một tuyệt tác kiến trúc lấy cảm hứng từ thời kỳ hoàng kim của nghệ thuật opera, nơi mỗi suite là một chương riêng biệt trong câu chuyện lịch sử và nghệ thuật Hà Nội thập niên 1920.

Với chỉ 47 phòng nghỉ, khách sạn chinh phục du khách bằng dịch vụ tinh tế, không gian sống mang tính cá nhân hóa cao và sự tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ nhất. Kể từ khi khai trương, Capella Hanoi đã nhanh chóng trở thành điểm dừng chân yêu thích của giới mộ điệu và những du khách mong muốn khám phá Hà Nội qua lăng kính văn hóa, nghệ thuật và sự cá nhân hóa cao độ. Capella Hanoi cũng là khách sạn duy nhất tại Việt Nam có tới 3 nhà hàng được Michelin Guide 2025 vinh danh, trong đó có Hibana by Koki – giữ vững 1 sao Michelin danh giá năm thứ ba liên tiếp.

Hotel de la Coupole – MGallery, Sa Pa là nơi truyền thống văn hóa bản địa và hiện đại giao hòa

Trong khi đó, Hotel de la Coupole – MGallery, Sa Pa gây ấn tượng với thiết kế giao hòa giữa phong cách thời trang Pháp thượng lưu và nét văn hóa vùng cao Tây Bắc. Cũng được kiến tạo bởi Bill Bensley, khách sạn như một bức tranh sống động giữa mây trời Sa Pa, nơi truyền thống văn hóa bản địa và hiện đại giao hòa.

Du khách có thể nhâm nhi cocktail tại quán bar Absinthe tầng 10, phóng tầm mắt qua cây cầu kính nối liền nhà hàng Chic để ngắm toàn cảnh thị trấn ẩn hiện trong mây, hay đơn giản là ngồi bên bếp lửa ngoài trời, thưởng thức bữa tối kiểu Pháp giữa tiết trời se lạnh. Không gian tại MGallery đánh thức trọn vẹn năm giác quan – nghe, nhìn, chạm, ngửi và nếm – để mỗi khoảnh khắc lưu trú trở thành một kỷ niệm khó quên.