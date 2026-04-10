Tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính

Ngày 9-4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, chủ trì cuộc họp của Thường trực Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ để thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền và một số nội dung chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đây là cuộc họp đầu tiên của Thường trực Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ, ngay sau khi Thủ tướng, các phó thủ tướng, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm.

Tại cuộc họp, Thường trực Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: tình hình thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng; chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số; đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương bắt tay ngay vào công việc, xử lý hiệu quả các nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài. Đối với chương trình hành động thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ phối hợp Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, trình Chính phủ ban hành chương trình hành động bổ sung, cập nhật; các bộ, ngành, cơ quan cũng phải cập nhật chương trình hành động của bộ, ngành, cơ quan mình; Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính đôn đốc các nhiệm vụ, giải pháp phải khẩn trương hoàn thành ngay trong tháng 4 và quý 2. Bộ Tư pháp chủ trì, tiếp tục rà soát, cắt giảm thực chất các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Về tình hình thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, hoàn thiện dự thảo báo cáo của Chính phủ trình cấp có thẩm quyền về tình hình, kết quả giải quyết các dự án tồn đọng trong thời gian qua; đồng thời đề xuất, xin ý kiến về một số nội dung để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng còn lại, sớm đưa nguồn lực vào phục vụ phát triển, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay với yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng và phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

THANH HOA