Cầu truyền hình kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước, khơi dậy khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường

Tối 28-1, cầu truyền hình kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28-1-1941 - 28-1-2026) do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, chủ đề “Hai tay xây dựng một sơn hà” được tổ chức với 4 điểm cầu lịch sử: Cao Bằng - Hà Nội - Nghệ An - TPHCM.

Cầu truyền hình kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình tại điểm cầu Cao Bằng. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội; Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự tại điểm cầu Cao Bằng

Tham dự tại điểm cầu TPHCM có các đồng chí: Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Chủ tịch nước Lương Cường tham dự tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu dự chương trình tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tham dự tại điểm cầu Thủ đô Hà Nội có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Cùng dự ở các đầu cầu có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương; lãnh đạo các địa phương, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, đại diện các gia đình có công với cách mạng, đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh VIẾT CHUNG

Phát biểu tại chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa sâu sắc đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; là dịp để chúng ta tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và là dịp để mỗi chúng ta nhìn lại trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân, trước tương lai của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, giá trị lớn nhất của sự kiện Bác Hồ về nước không chỉ nằm ở lịch sử mà là những bài học còn nguyên ý nghĩa thời đại.

Đó là bài học về tự lực, tự cường, điều kiện tiên quyết để giữ vững độc lập dân tộc. Đó là bài học dựa vào nhân dân, nguồn sức mạnh bền vững nhất của cách mạng. Đó là bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại. Độc lập mà không biệt lập, hội nhập mà không hòa tan.

Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược gay gắt, những bài học ấy càng nhắc nhở chúng ta một yêu cầu có tính nguyên tắc: muốn giữ độc lập, phải có nội lực đủ mạnh, muốn phát triển bền vững phải có đồng thuận xã hội, muốn đi xa phải kiên định, tự chủ giữ vững kỷ cương, đề cao hiệu quả.

Phần biểu diễn tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh VIẾT CHUNG

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, nguyện đoàn kết một lòng kiên định con đường đã lựa chọn, kế thừa xứng đáng với di sản mà Người để lại.

Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ đảng viên nêu cao trách nhiệm trước nhân dân, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, tự chủ, hùng cường và thịnh vượng, đóng góp tích cực cho hòa bình và phát triển của khu vực, thế giới.

Cầu truyền hình với chủ đề “Hai tay xây dựng một sơn hà” được tổ chức theo mạch tư duy xuyên suốt “từ quyết sách đến hành động, từ lịch sử đến thời đại”, gồm 3 chương: “Đôi tay vạch đường”, “Vòng tay nhân dân” và “Giương cao ngọn cờ”.

Chương trình tái hiện dấu mốc Bác Hồ về nước và quá trình Người lãnh đạo, đặt nền móng cho đường lối cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Cầu truyền hình không chỉ "kể lại lịch sử" mà nhấn mạnh bài học về phương pháp: muốn tạo vận hội phải có tầm nhìn, đường lối đúng và hành động kiên định; muốn bứt phá phải đặt nhân dân ở trung tâm và khơi dậy nội lực xã hội.

Lấy âm nhạc làm mạch cảm xúc, các ca khúc tiêu biểu được lựa chọn theo từng thời kỳ, được xử lý theo phong cách đương đại, hòa quyện chất liệu dân gian - dân ca vùng miền như: then, hát ru, ví giặm, chất liệu Nam bộ...

Chương trình truyền tải một thông điệp giản dị mà vô cùng sâu sắc: dân tộc Việt Nam đã đi lên từ gian khó bằng chính đôi tay của mình, thì hôm nay càng có thể vươn xa bằng trí tuệ và nội lực của thời đại mới.

Tại Bến Nhà Rồng, TPHCM, nơi cách đây 115 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, không gian chương trình được phủ kín bởi sắc đỏ của cờ Tổ quốc và ánh sáng sân khấu trang trọng. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng lãnh đạo TPHCM chụp ảnh trước tượng Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại Bến Nhà Rồng. Ảnh: VIỆT DŨNG Có mặt từ rất sớm, đoàn viên Nguyễn Minh Nhật Cơ (phường Xuân Hòa, TPHCM) chia sẻ, bản thân đang trong quá trình phấn đấu để trở thành đảng viên nên đã chủ động đăng ký tham dự chương trình. Theo Nhật Cơ, càng theo dõi các tiết mục và câu chuyện về hành trình cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chị càng cảm nhận rõ niềm tự hào, đồng thời thấy rõ hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc học tập, noi gương Bác và tiếp nối những giá trị mà Người để lại cho đất nước.

