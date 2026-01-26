Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” kết nối 4 điểm cầu lịch sử

Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc (28-1-1941 - 28-1-2026), chương trình cầu truyền hình " Hai tay xây dựng một sơn hà" được tổ chức tại 4 điểm cầu: Cao Bằng, Hà Nội, Nghệ An và TPHCM.

Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, truyền hình trực tiếp tối ngày 28-1 trên kênh VTV1.

Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Pác Bó (Cao Bằng) để đặt nền móng cho cuộc hồi sinh dân tộc, xác lập đường lối đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng căn cứ, gây dựng lực lượng, tổ chức và huy động lực lượng to lớn của nhân dân, chuẩn bị cho ngày toàn dân đứng lên giành độc lập...

Phối cảnh điểm cầu truyền hình Hà Nội

Cầu truyền hình Hai tay xây dựng một sơn hà là hoạt động tri ân, tưởng nhớ sự kiện lịch sử trọng đại, đồng thời chuyển tải thông điệp có sức lan tỏa mạnh mẽ, dân tộc Việt Nam đi lên từ gian khó bằng chính đôi tay, trí tuệ của mình và hôm nay tiếp tục phát huy tinh thần ấy để xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Chương trình được xây dựng theo mạch tư duy “từ quyết sách đến hành động, từ lịch sử đến thời đại”, gồm 3 chương: “Đôi tay vạch đường”, “Vòng tay nhân dân” và “Giương cao ngọn cờ”. Mỗi chương làm rõ những bài học có giá trị xuyên thời gian về tầm nhìn chiến lược, lấy dân làm gốc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết và tinh thần tự lực, tự cường.

Phối cảnh đầu cầu truyền hình tại TPHCM

4 điểm cầu được thiết kế theo mô hình “mạch nguồn - lan tỏa - hội tụ”, mỗi địa danh đảm nhiệm một chức năng tư tưởng trong kịch bản, tạo thành một “đường dây” kết nối lịch sử với hiện tại. Ngôn ngữ thể hiện lấy âm nhạc làm mạch cảm xúc, kết hợp các ca khúc tiêu biểu theo từng thời kỳ với xử lý đương đại, hòa quyện chất liệu dân gian vùng miền như then, hát ru, ví giặm, chất liệu Nam bộ, tạo nên không gian nghệ thuật giàu bản sắc.

Từ điểm tựa Cao Bằng - cội nguồn cách mạng, cầu truyền hình Hai tay xây dựng một sơn hà góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, củng cố niềm tin và khát vọng vươn lên của toàn dân tộc trong hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

VĨNH XUÂN