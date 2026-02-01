Khai mạc Hội hoa xuân phường Phú Thạnh, TPHCM

Tối 31-1, UBND phường Phú Thạnh (TPHCM) khai mạc Hội hoa xuân phường Phú Thạnh, tuần lễ tiêu dùng và ẩm thực đón chào năm 2026. Đến tham dự có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng.

Hội hoa xuân phường Phú Thạnh diễn ra từ ngày 31-1 đến ngày 8-2, tại Công viên đường Hiền Vương (phường Phú Thạnh), có hơn 80 gian hàng. Tại đây sẽ có các khu vực trưng bày hoa - cây kiểng, góc phố ông đồ, sản phẩm OCOP, hàng Việt Nam chất lượng cao và các hoạt động văn hóa - trải nghiệm truyền thống… phục vụ người dân.

Chủ tịch UBND phường Phú Thạnh Phan Sĩ Đạt chia sẻ, Đảng bộ, chính quyền phường luôn xác định, lấy nhân dân làm trung tâm phục vụ, lấy chất lượng đời sống của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền.

Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc

Vì vậy, việc tổ chức Hội hoa xuân không đơn thuần là hoạt động lễ hội, mà còn thể hiện quyết tâm trong thay đổi diện mạo đô thị, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho người dân cũng như hỗ trợ doanh nghiệp, tiểu thương, hộ kinh doanh có thêm điều kiện quảng bá sản phẩm, kết nối tiêu dùng, góp phần kích cầu thương mại - dịch vụ trên địa bàn.

Người dân mua sắm tại hội hoa xuân

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng trao quà đến người dân khó khăn

Tại buổi lễ, địa phương cùng các đơn vị đồng hành đã trao quà đến 20 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Bí thư Đảng ủy phường Phú Thạnh Võ Công Thành trao quà đến người dân khó khăn

Dịp này, phường cũng ra mắt Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp phường Phú Thạnh. Ra mắt Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp phường Phú Thạnh

CẨM TUYẾT