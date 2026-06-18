Centre Mall đường Võ Văn Kiệt thêm tiện ích giặt sấy tự phục vụ 24/7

Hệ thống tiện ích tại Centre Mall đường Võ Văn Kiệt tiếp tục được mở rộng khi dịch vụ giặt sấy tự phục vụ Omywash chính thức đi vào hoạt động, mang thêm lựa chọn tiện lợi cho người dân khu vực phía Tây TPHCM.

Theo đơn vị vận hành, mô hình giặt sấy tự phục vụ giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý quần áo so với hình thức giặt truyền thống. Toàn bộ quy trình giặt và sấy hoàn tất trong hơn 1 giờ, cho phép khách hàng chủ động thời gian sử dụng dịch vụ. Hệ thống máy giặt, máy sấy bán công nghiệp được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu giặt riêng từng mẻ đồ, hạn chế tình trạng thất lạc hoặc lẫn quần áo.

Điểm thuận lợi của mô hình là khách hàng có thể kết hợp nhiều hoạt động trong thời gian chờ giặt sấy như mua sắm, ăn uống hoặc giải trí tại Centre Mall đường Võ Văn Kiệt. Quy trình sử dụng được thiết kế đơn giản với các bước quét mã, lựa chọn chế độ và thanh toán trực tiếp trên thiết bị. Đáng chú ý, trong tháng 6-2026, Omywash triển khai chương trình hỗ trợ cộng đồng khi miễn phí hoàn toàn dịch vụ giặt sấy cho các tổ chức, hội nhóm thiện nguyện trên địa bàn TPHCM. Chương trình nhằm góp phần hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội và chia sẻ với các đơn vị tham gia công tác từ thiện.

Omywash đặt tại khu vực trạm sạc xe VinFast, cổng đường Mai Xuân Thưởng, Centre Mall đường Võ Văn Kiệt và hoạt động liên tục 24/7. Việc bổ sung thêm dịch vụ giặt sấy tự phục vụ tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích tại Centre Mall đường Võ Văn Kiệt, đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng và sinh hoạt ngày càng đa dạng của người dân khu vực.

AN PHÚC