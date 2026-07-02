Vissan tham gia chương trình “Tick xanh trách nhiệm”

TPHCM tiếp tục mở rộng mạng lưới doanh nghiệp tham gia chương trình “Tick xanh trách nhiệm” nhằm xây dựng chuỗi cung ứng hàng hóa an toàn, minh bạch và nâng cao niềm tin của người tiêu dùng. Mới đây, Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan) đã chính thức tham gia chương trình và giới thiệu các sản phẩm mới phục vụ thị trường.

Theo đó, các doanh nghiệp tham gia chương trình phải cam kết duy trì chất lượng hàng hóa ổn định, bảo đảm an toàn thực phẩm, minh bạch thông tin truy xuất nguồn gốc và sẵn sàng chịu sự giám sát từ hệ thống phân phối. Đây được xem là một trong những giải pháp của TPHCM nhằm chuẩn hóa chuỗi cung ứng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt.

Với Vissan, việc tham gia chương trình tiếp tục hoàn thiện chuỗi thực phẩm an toàn Feed - Farm - Food (từ trang trại đến bàn ăn), kiểm soát xuyên suốt từ khâu nguyên liệu, sản xuất, kiểm nghiệm, bảo quản đến phân phối. Doanh nghiệp hiện có hơn 56 năm hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến, đồng thời duy trì định hướng phát triển theo hướng sản xuất xanh, an toàn và truy xuất nguồn gốc.

Dịp này, Vissan cũng đưa ra thị trường hai sản phẩm mới là mọc nấm viên và chạo ốc nhằm đa dạng hóa nhóm thực phẩm chế biến. Từ ngày 17 đến 30-6, doanh nghiệp áp dụng chương trình giảm giá 20% đối với 2 sản phẩm này tại hệ thống cửa hàng Vissan và các kênh bán hàng tham gia chương trình.

LINH LAN