Mở rộng đầu ra cho sản phẩm Việt

Từ hơn 100 hồ sơ đăng ký tham gia, Ban tổ chức Tuần lễ kết nối giao thương và không gian giới thiệu sản phẩm Việt Nam năm 2026 đã lựa chọn 41 doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí để tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm và kết nối với hệ thống phân phối hiện đại của SATRA.

Khách hàng tìm hiểu sản phẩm của các doanh nghiệp tham gia Tuần lễ kết nối giao thương

Sự kiện do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp cùng SATRA tổ chức, quy tụ các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như nông sản, thực phẩm chế biến, đồ uống, hóa mỹ phẩm, hàng gia dụng và sản phẩm OCOP.

Không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại, chương trình còn đóng vai trò cầu nối giữa nhà sản xuất với hệ thống phân phối hiện đại. Thông qua các hoạt động trưng bày, dùng thử sản phẩm và làm việc trực tiếp với bộ phận thu mua, doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận thị trường bán lẻ quy mô lớn, đồng thời hiểu rõ hơn các yêu cầu của hệ thống phân phối hiện đại.

Đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã, việc đưa sản phẩm vào siêu thị vẫn là thách thức lớn do yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, bao bì và năng lực cung ứng. Các chương trình kết nối của SATRA góp phần giúp doanh nghiệp từng bước hoàn thiện sản phẩm, nâng cao năng lực quản trị và tham gia sâu hơn vào chuỗi phân phối.

KHÁNH CHI