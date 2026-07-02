Chuyển động kinh tế xanh

Livestream thành kênh bán hàng mới của trung tâm thương mại

SGGP

Nếu trước đây hoạt động bán hàng của trung tâm thương mại chủ yếu diễn ra tại điểm bán thì nay các nền tảng số đang trở thành một kênh kết nối quan trọng với khách hàng. Tại Centre mall đường Phạm Hùng, các phiên livestream giới thiệu sản phẩm và chương trình khuyến mãi được tổ chức thường xuyên nhằm mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng.

Nhiều chương trình như “Săn deal cực hời”, “Đón hè ngập tràn - nhận ngàn ưu đãi” hay “Tưng bừng mua sắm hè” được triển khai đồng thời trên fanpage và tại trung tâm thương mại. Thông qua các phiên phát trực tiếp, khách hàng có thể tìm hiểu thông tin sản phẩm, chương trình khuyến mãi và tương tác với đơn vị bán hàng trước khi đến mua sắm trực tiếp.

Đây là một phần của mô hình O2O (Online to Offline) đang được nhiều nhà bán lẻ áp dụng nhằm kết nối trải nghiệm mua sắm trực tuyến với không gian bán hàng thực tế. Thay vì cạnh tranh với thương mại điện tử, các trung tâm thương mại đang tận dụng nền tảng số để thu hút khách hàng đến trải nghiệm trực tiếp tại điểm bán. Mô hình này không chỉ giúp mở rộng tệp khách hàng mà còn nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng thương mại.

Sự kết hợp giữa nền tảng số và không gian mua sắm thực tế cho thấy các trung tâm thương mại đang từng bước chuyển đổi theo hướng đa kênh. Đây được xem là xu hướng tất yếu của ngành bán lẻ trong bối cảnh hành vi tiêu dùng ngày càng gắn chặt với môi trường số.

PHÚC AN

Từ khóa

Online to Offline O2O Deal Hời Fanpage Trung tâm thương mại Chương trình khuyến mãi Gắn chặt Tưng bừng Săn SATRA CĐKTX

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