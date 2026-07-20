Chuyển động kinh tế xanh

COFIDEC giữ vững đà tăng trưởng, đẩy mạnh chuyển đổi xanh

Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải (COFIDEC) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu và triển khai nhiệm vụ trọng tâm cho những tháng cuối năm.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng thành viên SATRA phát biểu tại hội nghị. Ảnh: SATRA
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng thành viên SATRA phát biểu tại hội nghị. Ảnh: SATRA
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Đại diện lãnh đạo SATRA tham dự hội nghị. Ảnh: SATRA

Trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu tiếp tục đối mặt nhiều biến động, COFIDEC vẫn duy trì ổn định sản xuất, giữ vững các thị trường xuất khẩu truyền thống, đồng thời đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Doanh nghiệp cũng chủ động mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

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Ông Đoàn Văn Nam, Giám đốc Công ty COFIDEC phát biểu tại hội nghị. Ảnh: SATRA

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm, COFIDEC đạt tổng doanh thu ước khoảng 450,6 tỷ đồng, hoàn thành 52,04% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 9 tỷ đồng, bằng 56,46% kế hoạch năm. Sản lượng thành phẩm hoàn thành 56,42% kế hoạch, vượt tiến độ đề ra cho nửa đầu năm.

“Để hoàn thành các mục tiêu năm 2026, COFIDEC xác định tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tiết giảm chi phí, tối ưu hóa quy trình sản xuất, đầu tư đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm. Doanh nghiệp cũng tập trung thực hiện các chương trình chuyển đổi xanh, hướng đến phát triển bền vững theo định hướng của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV (SATRA).” Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng thành viên SATRA.

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COFIDEC tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm. Ảnh: SATRA

Lãnh đạo COFIDEC cho biết, với nền tảng kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị, giữ vững thị trường xuất khẩu và phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026, góp phần vào tăng trưởng chung của SATRA.

MINH XUÂN

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