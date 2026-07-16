Cofidec đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu

Đẩy mạnh phát triển sản phẩm theo nhu cầu của từng thị trường và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế là chiến lược được Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải (Cofidec) triển khai nhằm mở rộng thị phần xuất khẩu và nâng cao giá trị gia tăng cho nông, thủy sản Việt Nam.

Hiện Cofidec phát triển danh mục sản phẩm khá đa dạng, từ thực phẩm chế biến, thủy sản, nông sản, trái cây chế biến đến các dòng sản phẩm địa phương. Bên cạnh các mặt hàng sơ chế, doanh nghiệp còn mở rộng nhiều dòng thực phẩm chế biến sâu như: tôm tempura, tôm cuốn khoai tây, tôm popcorn, các sản phẩm rau củ cắt sẵn, cấp đông như: bí ngòi, đậu bắp, khổ qua và nhiều sản phẩm trái cây chế biến phù hợp yêu cầu của từng thị trường.

Song song với việc đa dạng hóa sản phẩm, Cofidec chú trọng đầu tư hệ thống quản lý chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như HACCP, BRCGS Food Safety, Halal cùng các mã số xuất khẩu vào Liên minh châu Âu và Hồng Công (Trung Quốc). Đây là nền tảng giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu.

KHÁNH CHÂU