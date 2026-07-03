SATRA và Becamex bắt tay liên kết tạo cực tăng trưởng mới

Ngày 3-7, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA) và Tập đoàn Becamex ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, mở ra mô hình liên kết giữa hai doanh nghiệp nhà nước có thế mạnh về hạ tầng, logistics, thương mại và phân phối. Không chỉ mở rộng hoạt động kinh doanh, sự hợp tác còn được kỳ vọng hình thành những chuỗi giá trị mới, góp phần tạo động lực tăng trưởng cho TPHCM trong giai đoạn phát triển không gian kinh tế mở rộng.

Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng giám đốc SATRA(trái) và ông Nguyễn Hoàn Vũ, Tổng giám đốc Tập đoàn Becamex (phải) ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Kết nối để tạo giá trị mới

Việc mở rộng địa giới hành chính và không gian phát triển đang đặt ra yêu cầu mới đối với các doanh nghiệp nhà nước của TPHCM. Thay vì phát triển theo từng lĩnh vực riêng lẻ, việc kết nối nguồn lực, tận dụng lợi thế bổ trợ để hình thành các chuỗi giá trị hoàn chỉnh được xem là hướng đi giúp nâng cao hiệu quả đầu tư và năng lực cạnh tranh.

Trong bối cảnh đó, SATRA và Becamex đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trên các lĩnh vực thương mại, phân phối, logistics, phát triển hạ tầng, khu công nghiệp, khu đô thị và nghiên cứu triển khai các dự án phù hợp với chiến lược phát triển của mỗi đơn vị.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Becamex, sau hơn 30 năm phát triển, Becamex không chỉ đầu tư khu công nghiệp mà đã hình thành hệ sinh thái gồm hạ tầng đô thị, logistics, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại 19 tỉnh, thành phố. Trong giai đoạn phát triển mới, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực dịch vụ và thương mại, vì vậy việc hợp tác với SATRA - đơn vị có thế mạnh về bán lẻ, phân phối và chuỗi cung ứng - là bước đi phù hợp để hoàn thiện hệ sinh thái này.

Theo ông Hùng, khi hạ tầng công nghiệp và đô thị được kết nối với hệ thống thương mại, phân phối và logistics, giá trị mang lại không chỉ dành cho hai doanh nghiệp mà còn tạo thêm tiện ích cho người dân, doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu công nghiệp và khu đô thị.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên SATRA (trái), và ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Becamex, trao quà lưu niệm tại lễ ký kết hợp tác chiến lược

Những nội dung hợp tác cũng nhanh chóng được cụ thể hóa. Hệ thống cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods đã được đưa vào hoạt động tại các khu đô thị do Becamex phát triển, đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng thiết yếu của cư dân và người lao động. Đây được xem là bước khởi đầu trong quá trình gắn kết giữa phát triển hạ tầng với thương mại, dịch vụ và chuỗi cung ứng.

Ông Nguyễn Văn Hùng cho biết sau lễ ký kết, hai bên sẽ tiếp tục giao các đơn vị chuyên môn nghiên cứu những lĩnh vực có thể bổ trợ để sớm triển khai các dự án hợp tác cụ thể, tạo nền tảng cho mối quan hệ lâu dài.

Hướng tới hệ sinh thái doanh nghiệp dẫn dắt

Từ góc nhìn của SATRA, sự hợp tác không chỉ nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh mà còn hướng tới việc tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển đô thị và hệ thống logistics của thành phố.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên SATRA, cho biết trước khi đi đến ký kết, lãnh đạo hai đơn vị đã nhiều lần trao đổi để tìm ra những điểm giao thoa trong chiến lược phát triển. Theo ông, điều quan trọng không phải mỗi doanh nghiệp mạnh ở lĩnh vực nào mà là khả năng kết nối để cùng tạo ra giá trị lớn hơn.

Nếu Becamex có lợi thế phát triển khu công nghiệp, khu đô thị và logistics thì SATRA có nhiều năm kinh nghiệm trong thương mại, bán lẻ, phân phối và xây dựng chuỗi cung ứng. Hai hệ thống này khi được kết nối sẽ tạo thành chuỗi dịch vụ khép kín, từ hạ tầng sản xuất, logistics đến phân phối hàng hóa và phục vụ nhu cầu tiêu dùng.

Lãnh đạo SATRA và Tập đoàn Becamex chụp hình lưu niệm sau lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa, việc đưa Satrafoods vào các khu dân cư của Becamex mới chỉ là bước khởi đầu. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực logistics, thương mại, dịch vụ và nghiên cứu đầu tư các dự án mới phù hợp với chiến lược phát triển của mỗi đơn vị.

Ông Nghĩa cũng cho rằng việc ký kết chỉ thực sự có ý nghĩa khi các cam kết được chuyển hóa thành những chương trình hành động và dự án cụ thể. SATRA sẽ phối hợp chặt chẽ với Becamex để đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, triển khai, tạo ra những kết quả thực chất thay vì dừng ở các thỏa thuận trên giấy.

Trong giai đoạn phát triển mới của TPHCM, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng quy mô từng doanh nghiệp mà còn hình thành những doanh nghiệp đầu tàu có khả năng liên kết, dẫn dắt và tạo sức lan tỏa cho toàn bộ nền kinh tế. Việc kết nối giữa SATRA và Becamex cho thấy xu hướng các doanh nghiệp nhà nước đang chuyển từ phát triển đơn ngành sang phát triển theo hệ sinh thái, tận dụng lợi thế của nhau để nâng cao hiệu quả đầu tư.

Là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, SATRA vẫn còn những ràng buộc nhất định trong quá trình mở rộng hoạt động. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa, với định hướng của TPHCM và sự đồng hành của Becamex, hai bên còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác trong phát triển hạ tầng, logistics, thương mại và dịch vụ.

Từ một thỏa thuận hợp tác, SATRA và Becamex đang hướng đến mục tiêu lớn hơn là xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa hạ tầng, logistics, thương mại và phân phối. Nếu các định hướng này được hiện thực hóa bằng những dự án cụ thể, mô hình liên kết giữa hai doanh nghiệp sẽ không chỉ tạo giá trị gia tăng cho mỗi đơn vị mà còn góp phần hình thành các chuỗi giá trị mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thêm động lực tăng trưởng cho TPHCM trong giai đoạn phát triển mới.

MINH XUÂN