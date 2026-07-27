Chợ Bình Điền tăng gần 50% lợi nhuận sau 6 tháng

6 tháng đầu năm 2026, Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền (đơn vị thành viên SATRA) ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 49,5% so với cùng kỳ, hoàn thành hơn 50% kế hoạch năm, tạo nền tảng để đơn vị hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên SATRA phát biểu tại Hội nghị

Đảng bộ Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2026; tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên SATRA.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, Chợ Bình Điền tiếp tục duy trì vai trò là chợ đầu mối cung ứng thực phẩm quan trọng của TPHCM với nhiều chỉ tiêu kinh doanh tăng trưởng tích cực. Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm đạt hơn 236,6 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước; riêng doanh thu hoạt động tự doanh đạt 37,05 tỷ đồng, tăng 21,8%.

Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế đạt 23,7 tỷ đồng, tăng tới 49,5% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành 50,4% kế hoạch cả năm. Đây là kết quả nổi bật trong bối cảnh doanh nghiệp đang đẩy mạnh tái cơ cấu hoạt động, nâng cao hiệu quả quản trị và đầu tư hiện đại hóa hạ tầng.

Song song với hoạt động kinh doanh, Chợ Bình Điền tiếp tục đầu tư các hạng mục phục vụ thương nhân và nâng cao chất lượng dịch vụ. Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đưa vào vận hành hệ thống oxy trung tâm phục vụ ngành hàng thủy hải sản, góp phần cải thiện điều kiện bảo quản hàng hóa, giảm ô nhiễm môi trường và tối ưu diện tích kinh doanh.

Toàn cảnh hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2026

Công ty cũng đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua việc triển khai phần mềm quản lý, hệ thống thu phí tự động VETC, thanh toán không dùng tiền mặt và mở rộng hệ thống camera giám sát, hướng tới xây dựng mô hình chợ đầu mối văn minh, hiện đại.

Bên cạnh đó, đơn vị đã tổ chức thành công Chợ Hoa Xuân Bính Ngọ 2026 với 275 lô kinh doanh và phối hợp bảo đảm an toàn tuyệt đối tại khu vực bắn pháo hoa đêm giao thừa, đáp ứng nhu cầu mua bán của thương nhân và người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh của Chợ Bình Điền, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số trong 6 tháng cuối năm. Lãnh đạo SATRA đề nghị Chợ Bình Điền chủ động mở rộng kênh cung ứng cho khối khách sạn, nhà hàng, bếp ăn tập thể, trường học, bệnh viện; tăng cường hoạt động sơ chế, chế biến nhằm nâng cao giá trị gia tăng của hàng hóa; đồng thời bám sát Đề án liên kết thương mại và chiến lược chuyển đổi số của Tổng Công ty để phát huy vai trò trung tâm phân phối thực phẩm trong hệ sinh thái SATRA.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Công ty hoàn thành 100% chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trong 6 tháng đầu năm, tiếp tục duy trì nền nếp sinh hoạt Đảng và triển khai hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo”, tạo sự đồng thuận của thương nhân trong quá trình đầu tư, nâng cấp hạ tầng và đổi mới công tác quản lý.

MINH XUÂN