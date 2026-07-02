SATRA vào tốp 10 doanh nghiệp ESG Việt Nam xanh ngành bán lẻ

Xu hướng phát triển theo các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) đang trở thành một trong những tiêu chí quan trọng đối với ngành bán lẻ. Bên cạnh đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, việc thực hành ESG còn giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch, hướng đến phát triển bền vững.

Mới đây, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA) được vinh danh trong tốp 10 doanh nghiệp ESG Việt Nam xanh 2026 ngành bán lẻ. Kết quả này phản ánh những nỗ lực của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi theo định hướng phát triển bền vững, gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm môi trường và cộng đồng. Hiện SATRA phát triển mạng lưới bán lẻ gồm 3 trung tâm thương mại Centre mall, 4 siêu thị SatraMart và hơn 150 cửa hàng Satrafoods trên địa bàn TPHCM. Ngoài việc mở rộng hệ thống phân phối, doanh nghiệp chú trọng xây dựng chuỗi giá trị 3F (từ trang trại đến bàn ăn), tăng cường kiểm soát chất lượng hàng hóa, bảo đảm an toàn thực phẩm và nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc. Theo ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA, việc được ghi nhận trong nhóm doanh nghiệp ESG tiêu biểu là động lực để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư hoàn thiện chuỗi cung ứng theo hướng minh bạch, sử dụng hiệu quả nguồn lực, ưu tiên hàng hóa an toàn và nâng cao trách nhiệm xã hội.

Trong bối cảnh TPHCM thúc đẩy phát triển kinh tế xanh và thương mại bền vững, việc các doanh nghiệp bán lẻ đẩy mạnh thực hành ESG không chỉ tạo lợi thế cạnh tranh mà còn góp phần hình thành chuỗi phân phối hiện đại, đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới và nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành thương mại.

KHÁNH AN