Chuyển động kinh tế xanh

Centre Mall đường Võ Văn Kiệt nâng cao trải nghiệm cho khách hàng

Nhằm gia tăng tiện ích và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, Centre Mall đường Võ Văn Kiệt liên tục tổ chức các hoạt động cộng đồng, văn hóa kết hợp nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá, từng bước xây dựng điểm đến mua sắm, vui chơi và giải trí trong hệ sinh thái bán lẻ của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (SATRA).

Bên cạnh hoạt động mua sắm, khách hàng đến Centre Mall đường Võ Văn Kiệt có thể tham gia chương trình “Đổi sách lấy cây”, mang sách cũ còn giá trị sử dụng để đổi lấy chậu sen đá, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và thông điệp sống xanh. Trung tâm thương mại cũng tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm như giao lưu với nghệ nhân nặn tò he, trải nghiệm làm tò he truyền thống, chương trình mascot dành cho thiếu nhi…, tạo thêm không gian vui chơi, gắn kết các gia đình. Song song đó, nhiều thương hiệu tại trung tâm thương mại triển khai các chương trình kích cầu. Tại showroom Elmich miền Nam, hàng loạt sản phẩm gia dụng được giảm giá từ 50%-62%, tập trung ở các nhóm bình đun siêu tốc, bàn ủi hơi nước, chảo chống dính, hộp cơm inox… cùng nhiều quà tặng theo giá trị hóa đơn.

Đại diện SATRA cho biết, việc kết hợp nhiều hoạt động trải nghiệm với chương trình ưu đãi của các thương hiệu kinh doanh không chỉ góp phần gia tăng lưu lượng khách mà còn kéo dài thời gian mua sắm, từng bước đưa Centre Mall đường Võ Văn Kiệt trở thành điểm đến đa tiện ích, nâng cao giá trị cho hệ sinh thái bán lẻ của SATRA.

KHÁNH CHI

Từ khóa

SATRA Mascot Tò he Sách cũ Bàn ủi Chảo chống dính Giá trị sử dụng Chương trình khuyến mãi Nặn Sen Centre Mall Võ Văn Kiệt Đổi sách lấy cây Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn

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