Bán lẻ hiện đại trở thành “bệ phóng” của hàng Việt

Khi thị trường xuất khẩu liên tục đối mặt với những biến động về nhu cầu, chi phí logistics và các hàng rào kỹ thuật, thị trường nội địa hơn 100 triệu dân đang trở thành dư địa tăng trưởng quan trọng của doanh nghiệp Việt. Tuy nhiên, muốn chinh phục người tiêu dùng trong nước, doanh nghiệp không chỉ cần sản phẩm chất lượng mà còn phải vượt qua “vòng kiểm định” ngày càng khắt khe của các hệ thống bán lẻ hiện đại.

Các sản phẩm có mã QR truy xuất nguồn gốc được người tiêu dùng tin chọn (ẢNH: SATRA)

Đối tác của doanh nghiệp

Tại Satramart siêu thị Sài Gòn (đường 3 Tháng 2, phường Hòa Hưng), khu vực trưng bày các sản phẩm OCOP, thực phẩm chế biến và đặc sản vùng miền luôn thu hút đông khách hàng. Không ít người dừng lại đọc kỹ thành phần, nơi sản xuất, hạn sử dụng, chứng nhận chất lượng và mã QR truy xuất nguồn gốc trước khi quyết định mua. Chị Nguyễn Thị Thu Hà (phường Bàn Cờ) cho biết, trước đây gia đình chủ yếu lựa chọn thực phẩm dựa vào giá bán và thương hiệu quen thuộc. Tuy nhiên, vài năm gần đây, các tiêu chí như nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc được đặt lên hàng đầu. Không riêng chị Hà, xu hướng ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng và minh bạch thông tin đang ngày càng phổ biến. Điều đó khiến cuộc cạnh tranh trên thị trường bán lẻ không còn chủ yếu dựa vào giá bán hay chương trình khuyến mãi mà chuyển sang năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn của hệ thống phân phối.

Sự thay đổi của thị trường đang đặt ra yêu cầu đổi mới đối với hoạt động xúc tiến thương mại. Nếu trước đây trọng tâm là quảng bá và giới thiệu sản phẩm thì nay mục tiêu cao hơn là đưa hàng hóa vào được hệ thống phân phối, tạo đầu ra ổn định và phát triển thị trường bền vững. Chia sẻ tại Tuần lễ kết nối giao thương giữa doanh nghiệp với hệ thống phân phối hiện đại được tổ chức tại Trung tâm Thương mại SATRA đường Võ Văn Kiệt vừa qua, ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM (ITPC), cho rằng, trong bối cảnh thị trường xuất khẩu còn nhiều biến động, thị trường nội địa cần được xem là động lực tăng trưởng quan trọng của doanh nghiệp. Vì vậy, các chương trình xúc tiến hiện nay tập trung nhiều hơn vào việc kết nối trực tiếp doanh nghiệp với hệ thống phân phối, giúp doanh nghiệp hiểu rõ yêu cầu của nhà bán lẻ, hoàn thiện sản phẩm và hình thành đơn hàng có khả năng phát triển lâu dài.

Đồng hành kiến tạo

Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA, cho biết, nhiều doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và chủ thể OCOP sở hữu sản phẩm có tiềm năng nhưng vẫn thiếu kinh nghiệm trong xây dựng bao bì, tiêu chuẩn chất lượng, chưa bảo đảm khả năng cung ứng ổn định. Thông qua quá trình làm việc với hệ thống phân phối, doanh nghiệp có điều kiện nhận diện những điểm còn thiếu để hoàn thiện trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Cách làm này không chỉ giúp mở rộng đầu ra mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong dài hạn.

Câu chuyện của Công ty CP Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt là một minh chứng. Để đưa lô trứng chế biến đầu tiên vào thị trường Nhật Bản, doanh nghiệp đã dành hơn 2 năm nâng cấp toàn bộ quy trình sản xuất, từ công nghệ chế biến, quản lý chất lượng đến nghiên cứu khẩu vị người tiêu dùng. Đại diện doanh nghiệp cho biết, khoản đầu tư lớn nhất không nằm ở thiết bị mà ở việc thay đổi phương thức quản trị, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Đại diện Hiệp hội Lương thực thực phẩm TPHCM cho rằng, điều doanh nghiệp cần hiện nay không chỉ là thêm các chính sách hỗ trợ mà quan trọng hơn là cách thực thi theo tinh thần đồng hành, kiến tạo. Khi môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch và chi phí tuân thủ được giảm bớt, doanh nghiệp sẽ có thêm nguồn lực để đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn của thị trường.

Sự thay đổi của người tiêu dùng đang kéo theo sự thay đổi của cả doanh nghiệp lẫn hệ thống phân phối. Khi chất lượng và tính minh bạch trở thành yếu tố quyết định sức mua, nhà bán lẻ không còn chỉ là nơi bán hàng mà trở thành “người đồng hành” cùng doanh nghiệp hoàn thiện sản phẩm, chuẩn hóa quy trình và xây dựng thương hiệu. Mối liên kết ngày càng chặt chẽ giữa người tiêu dùng, doanh nghiệp và hệ thống phân phối sẽ là nền tảng để hàng Việt mở rộng thị trường nội địa, tạo bước đệm vững chắc cho hành trình chinh phục những thị trường quốc tế có tiêu chuẩn cao hơn.

MINH XUÂN