Vissan phát triển sản phẩm, tăng tiện ích phục vụ

Không chỉ liên tục phát triển danh mục sản phẩm chế biến, Công ty Vissan còn đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi và chia sẻ công thức nấu ăn, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ người tiêu dùng trên cả kênh bán lẻ trực tiếp và trực tuyến.

Hiện Vissan cung cấp đa dạng các nhóm hàng từ thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, xúc xích, giò chả, chả viên, thực phẩm đông lạnh đến các sản phẩm ăn liền. Bên cạnh các sản phẩm truyền thống, doanh nghiệp liên tục bổ sung nhiều mặt hàng mới đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tiện lợi của các gia đình hiện đại.

Song song với việc mở rộng danh mục hàng hóa, Vissan triển khai nhiều chương trình khuyến mãi trên các nhóm sản phẩm chế biến. Nhiều mặt hàng như mọc nấm viên, chả chiên, giò lụa, hotdog, chả viên… được giảm giá từ 15%-50%, giúp người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm chất lượng với chi phí hợp lý.

Điểm nổi bật trên nền tảng bán hàng trực tuyến của Vissan là chuyên mục “Hôm nay ăn gì”, giới thiệu nhiều món ăn được chế biến từ chính sản phẩm của doanh nghiệp như bún măng mọc nấm viên, gỏi xoài chả giò hải sản rong biển, bánh mì sandwich trứng ốp la pate gan, hủ tiếu bò viên, bò nướng chao…, kèm gợi ý nguyên liệu và cách chế biến.

Theo đại diện Vissan, doanh nghiệp tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, kết hợp các chương trình ưu đãi và gia tăng tiện ích trên nền tảng số nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

NGUYÊN PHÚC