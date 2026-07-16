Định vị sức cạnh tranh từ hàng nhãn riêng

Không còn đơn thuần là những sản phẩm, hàng nhãn riêng (Private Label) đã trở thành trụ cột giúp SATRA chinh phục niềm tin người tiêu dùng. Từ hàng hóa thiết yếu đến các sản phẩm gia dụng, sự phủ sóng mạnh mẽ của các sản phẩm mang thương hiệu SATRA đã khẳng định vai trò then chốt của doanh nghiệp trong việc tối ưu hóa chuỗi cung ứng và bình ổn thị trường.

SATRA ưu tiên phát triển hàng nhãn riêng ở nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu, phục vụ thiết thực đời sống hàng ngày (ẢNH: SATRA)

Từ lựa chọn tiết kiệm đến thói quen mua sắm

Sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng thể hiện khá rõ tại các điểm bán của SATRA. Những ngày cuối tuần, khu vực trưng bày hàng nhãn riêng tại siêu thị tự chọn Satramart đường Võ Văn Kiệt luôn có khá đông khách dừng chân lựa chọn. Không gian được bố trí nổi bật với bộ nhận diện SATRA Eco, quy tụ hàng chục sản phẩm thuộc nhiều nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu như nước giặt, nước lau sàn, nước rửa chén, nước tẩy đa năng, giấy vệ sinh, khăn giấy ướt, khăn giấy hộp, khăn lau bếp, muối biển, muối i-ốt… Khác với trước đây khi người tiêu dùng chủ yếu tìm đến các thương hiệu quen thuộc, ngày càng nhiều khách hàng chủ động dành thời gian so sánh chất lượng, giá bán trước khi quyết định lựa chọn các sản phẩm hàng nhãn riêng của SATRA.

Đứng trước quầy nước giặt, chị Nguyễn Thị Thu Hà (phường Bình Tân) cho biết gia đình đã sử dụng nước giặt SATRA Eco gần một năm nay. Ban đầu chị chọn mua vì giá thấp hơn một số thương hiệu phổ biến, nhưng sau vài lần sử dụng, nhận thấy chất lượng đáp ứng tốt nhu cầu nên chị dần trở thành khách hàng thường xuyên. “Tôi không quá quan tâm sản phẩm có phải thương hiệu nổi tiếng hay không mà chú ý nhiều hơn đến chất lượng, độ an toàn và mức giá hợp lý. Với những mặt hàng tiêu dùng hàng ngày như nước giặt, nước rửa chén hay giấy vệ sinh, nếu chất lượng tương đương thì tôi ưu tiên sản phẩm của SATRA vì vừa tiết kiệm, vừa yên tâm mua ngay tại siêu thị”, chị Hà chia sẻ.

Ở quầy hàng gia vị, anh Lê Minh Hoàng, chủ một quán ăn tại phường Chợ Lớn lựa chọn cùng lúc nhiều gói muối biển SATRA, nước rửa chén và khăn giấy. “Những mặt hàng này tôi sử dụng mỗi ngày nên nếu tiết kiệm được vài ngàn đồng mỗi sản phẩm thì cả tháng cũng giảm được một khoản chi phí đáng kể. Quan trọng hơn là chất lượng ổn định, nguồn gốc rõ ràng nên tôi yên tâm sử dụng lâu dài”, anh Hoàng cho biết.

Tương tự chị Hà và anh Hoàng, nhiều người tiêu dùng cũng có xu hướng quay lại lựa chọn những sản phẩm đã từng sử dụng nếu chất lượng ổn định và giá bán phù hợp. Điều này thể hiện khá rõ qua cơ cấu tiêu thụ của nhóm hàng nhãn riêng tại hệ thống SATRA. Theo ghi nhận tại điểm bán, danh mục hàng nhãn riêng của SATRA chủ yếu tập trung vào các mặt hàng thiết yếu có tần suất tiêu dùng cao như hóa mỹ phẩm gia dụng, giấy tiêu dùng và gia vị. Chính đặc điểm này giúp sản phẩm dễ hình thành thói quen mua sắm khi người tiêu dùng đã có trải nghiệm tích cực.

Thực tế đã chứng minh, giá trị của hàng nhãn riêng không chỉ nằm ở doanh thu hay số lượng sản phẩm bán ra. Khi người tiêu dùng hình thành thói quen lựa chọn các sản phẩm mang thương hiệu SATRA, hệ thống bán lẻ sẽ có thêm lợi thế cạnh tranh; doanh nghiệp sản xuất có đầu ra ổn định để đầu tư nâng cao năng lực; còn người tiêu dùng được tiếp cận những sản phẩm chất lượng với mức giá hợp lý. Đó cũng là nền tảng để SATRA tiếp tục mở rộng hệ thống bán lẻ, phát huy vai trò doanh nghiệp thương mại nhà nước trong bình ổn thị trường và từng bước hình thành chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - logistics - phân phối - tiêu dùng, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt trên thị trường nội địa.

Nâng giá trị chuỗi bán lẻ Việt

Theo ông Vũ Dương Quân, Giám đốc Nghiên cứu thị trường và quản lý hệ thống bán lẻ SATRA, sự thay đổi trong thói quen mua sắm của khách hàng là tín hiệu tích cực để SATRA tiếp tục đầu tư phát triển hàng nhãn riêng. Với SATRA, đây không đơn thuần là việc bổ sung thêm sản phẩm lên kệ mà là một trong những trụ cột phát triển hệ thống bán lẻ trong giai đoạn mới. SATRA tham gia từ khâu lựa chọn đối tác sản xuất, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, thiết kế bao bì đến kiểm soát quy trình và tổ chức phân phối. Mỗi sản phẩm trước khi đưa ra thị trường đều phải đáp ứng các tiêu chí về chất lượng, an toàn và mức giá phù hợp với đại đa số người tiêu dùng. “Điều chúng tôi hướng đến không chỉ là một sản phẩm có giá cạnh tranh mà còn là xây dựng niềm tin để khách hàng hình thành thói quen lựa chọn hàng nhãn riêng của SATRA. Khi người tiêu dùng quay lại vì tin tưởng chất lượng sản phẩm, đó cũng là lúc hệ thống bán lẻ tạo được lợi thế cạnh tranh bền vững”, ông Quân chia sẻ.

Hiện SATRA ưu tiên phát triển hàng nhãn riêng ở các nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu như hóa mỹ phẩm gia dụng, giấy tiêu dùng, gia vị và các sản phẩm phục vụ đời sống hàng ngày. Đây đều là những mặt hàng có tần suất mua sắm cao, vừa đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân, vừa giúp doanh nghiệp xây dựng sự gắn kết với khách hàng thông qua những trải nghiệm tiêu dùng lặp lại. Khi khách hàng đã tin tưởng một sản phẩm, họ có xu hướng lựa chọn thêm nhiều sản phẩm khác cùng nhãn hàng trong những lần mua sắm tiếp theo.

Ở góc độ sản xuất, ông Đoàn Văn Nam, Giám đốc Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải (Cofidec), đơn vị thành viên của SATRA, cho rằng, hàng nhãn riêng đang tạo ra mô hình hợp tác “cùng thắng” giữa nhà bán lẻ và doanh nghiệp sản xuất. Thay vì mỗi doanh nghiệp phải đầu tư lớn cho xây dựng thương hiệu và hệ thống phân phối, doanh nghiệp sản xuất có thể tập trung nguồn lực nâng cao công nghệ, kiểm soát chất lượng và tối ưu chi phí, trong khi nhà bán lẻ đảm nhận vai trò nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm và đưa hàng hóa đến người tiêu dùng. “Khi hợp tác phát triển nhãn hàng riêng với những hệ thống bán lẻ lớn như SATRA, doanh nghiệp sản xuất có được đầu ra ổn định và kế hoạch sản xuất dài hạn. Điều này giúp chúng tôi mạnh dạn đầu tư dây chuyền, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm thay vì phải dành quá nhiều nguồn lực cho marketing hay xây dựng hệ thống phân phối riêng”, ông Nam chia sẻ.

PHÚC AN