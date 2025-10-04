CHAGEE Việt Nam với hành trình “Ươm Mầm Nụ Cười”: Thắp sáng ước mơ trẻ thơ trên mọi miền đất nước

Sau hơn ba tháng triển khai, chương trình thiện nguyện “Ươm Mầm Nụ Cười” do CHAGEE Việt Nam khởi xướng đã chính thức khép lại giai đoạn đầu tiên bằng lễ tổng kết trang trọng tại TPHCM.

Hành trình đi qua 7 tỉnh miền núi phía Bắc đã mang đến hàng ngàn phần quà ý nghĩa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận tri thức, khơi dậy ước mơ và gieo niềm hy vọng nơi trẻ thơ.

Tiết mục múa do các em ở t rường khiếm thính chuyên biệt hy vọng Bình Thạnh thể hiện tại lễ tổng kết

Hành trình gieo mầm tri thức nơi vùng cao

Đồng hành cùng chương trình, PGS-TS – nhà văn Nguyễn Thế Kỷ đã có nhiều cảm xúc khi chứng kiến niềm vui của hơn 2.000 học sinh tại các điểm trường. Ông ghi nhận nỗ lực của CHAGEE khi tổ chức một chương trình không chỉ trao tặng vật chất mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng học tập và tình người.

Các đại biểu tham dự lễ tổng kết (từ phải qua): ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM; bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; PGS-TS - nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; bà Võ Thị Thiên Nga, Giám đốc Chagee Việt Nam; bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; Nhà báo Nguyễn Ngọc Nam, Giám đốc Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại TPHCM và Đông Nam bộ.

Trong suốt hành trình, CHAGEE Việt Nam đã dựng nên 14 “Góc sách Ươm Mầm Tri Thức”, trao tặng 14.000 quyển vở cùng 2.100 phần quà gồm dụng cụ học tập và nhu yếu phẩm. Ngoài ra, 25 phần quà đặc biệt được gửi riêng đến những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhất, như một lời động viên tinh thần.

Không chỉ dừng lại ở việc trao tặng, chương trình còn đem đến những hoạt động giao lưu sáng tạo như “Vẽ ước mơ”, trò chơi bóng rổ mini, ném vòng… Những nụ cười rạng rỡ và ánh mắt háo hức của học sinh chính là minh chứng sống động cho giá trị nhân văn mà “Ươm Mầm Nụ Cười” để lại.

Tiết mục múa do các em ở trường khiếm thính chuyên biệt hy vọng Bình Thạnh thể hiện tại lễ tổng kết

Tiếp bước yêu thương tại TPHCM

Từ thành công bước đầu, CHAGEE Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng hành trình đến TPHCM vào cuối tháng 10-2025, phối hợp cùng Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TPHCM, tạo ra các hoạt động giao lưu, trải nghiệm thiết kế riêng cho trẻ khuyết tật, giúp các em tự tin hòa nhập cộng đồng.

Dự kiến, chương trình sẽ trao tặng: - Dụng cụ học tập và quà tặng thiết yếu. - Máy vi tính, máy khâu phục vụ giảng dạy và học nghề. - Học bổng hỗ trợ các lớp dạy nghề dành cho các bạn trẻ chuyên biệt.

CHAGEE còn cam kết mở một cửa hàng đặc biệt dành cho người khiếm thính, tạo môi trường làm việc thân thiện, công bằng và bền vững. Đây không chỉ là cơ hội nghề nghiệp, mà còn là sáng kiến khẳng định cam kết lâu dài của CHAGEE trong việc đồng hành cùng các nhóm yếu thế, lan tỏa ý nghĩa nhân văn của “Ươm Mầm Nụ Cười” vượt ra ngoài phạm vi giáo dục.

Bà Võ Thị Thiên Nga, Giám đốc Chagee Việt Nam tặng hoa cảm ơn PGS-TS - nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã đồng hành cùng chương trình "Ươm Mầm Nụ Cười"

Thương hiệu gắn liền với trách nhiệm xã hội

Là thương hiệu trà sữa nổi tiếng tại châu Á, CHAGEE nhanh chóng ghi dấu ấn tại Việt Nam với 7 chi nhánh tại TPHCM và kế hoạch mở rộng ra nhiều tỉnh, thành khác.

Bên cạnh nỗ lực phát triển kinh doanh, CHAGEE kiên định với sứ mệnh mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng, để mỗi bước phát triển của doanh nghiệp đều gắn liền với trách nhiệm xã hội.

Với “Ươm Mầm Nụ Cười”, CHAGEE khẳng định cam kết phát triển bền vững, đồng hành cùng cộng đồng và lan tỏa tình yêu thương đến nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam.

VŨ TRỌNG QUÂN