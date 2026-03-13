Petrovietnam lan tỏa nghĩa tình qua nhiều hoạt động an sinh xã hội

Vừa qua, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Vũng Tàu, đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (tiền thân là Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam – Petrovietnam) đã đến thăm, trao quà tặng hơn 90 trẻ bị bỏ rơi đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu, TPHCM.

Hoạt động là một trong nhiều chương trình an sinh xã hội mà Petrovietnam và các đơn vị thành viên triển khai nhằm sẻ chia với cộng đồng, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo Bộ Công thương, lãnh đạo Petrovietnam thăm Trung tâm Công nghiệp năng lượng và hậu cần kỹ thuật Petrovietnam/PTSC

Tại chương trình, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên cũng như nắm bắt tình hình đời sống của các em tại trung tâm. Ông Lê Ngọc Sơn xúc động trước tình cảm và sự tận tâm của những tấm lòng lặng lẽ ngày đêm chăm lo chu đáo cho các em, giúp các em có môi trường sống ấm áp và điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn.

Nhân dịp này, Petrovietnam đã trao tặng trung tâm phần kinh phí hỗ trợ hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, đồng thời gửi tặng nhiều phần quà thiết thực tới các em đang sinh sống tại đây. Những món quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tập thể người lao động Petrovietnam đối với các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, ông Lê Ngọc Sơn cho biết Petrovietnam luôn coi công tác an sinh xã hội và chăm lo cộng đồng là một trong những trách nhiệm quan trọng của doanh nghiệp. Trong nhiều năm qua, tập đoàn và các đơn vị thành viên đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ giáo dục, y tế và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, đặc biệt tại những địa bàn có các công trình dầu khí – năng lượng hiện diện.

Lãnh đạo TPHCM và lãnh đạo Petrovietnam khánh thành phòng thực hành giáo dục STEM tại Trường THPT Châu Thành

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu bày tỏ trân trọng trước sự quan tâm của Petrovietnam và cá nhân Chủ tịch HĐTV Lê Ngọc Sơn đối với các em nhỏ tại đây. Theo chia sẻ của lãnh đạo trung tâm, sự hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội không chỉ giúp cải thiện điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mà còn là nguồn động viên lớn để các em có thêm niềm tin và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Hơn nửa thế kỷ phát triển, Petrovietnam không chỉ đóng góp cho sự phát triển kinh tế của đất nước mà còn bền bỉ triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội trên cả nước nói chung. Riêng ở TPHCM, Petrovietnam và các đơn vị thành viên đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội với tổng kinh phí 275,4 tỷ đồng, tập trung ở các lĩnh vực y tế, giáo dục, chăm lo cho gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đại diện tập đoàn trao bảng tượng trưng đến đại diện địa phương để chăm lo tết cho người nghèo tại chương trình "Xuân gắn kết - Tết nghĩa tình"

Gần đây nhất, trong dịp Xuân Bính Ngọ, Petrovietnam cũng tổ chức trao quà tết đến người dân tại 13 phường, xã của TPHCM, mỗi địa phương 500 suất, với tổng kinh phí 6,5 tỷ đồng. Mỗi phần quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm, góp phần mang lại không khí tết ấm áp cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, một trong những chương trình giàu ý nghĩa mà các đơn vị thành viên của Petrovietnam duy trì từ năm 2021 đến nay là chăm lo cho trẻ em chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tại TPHCM. Từ 46 em được tiếp cận ban đầu, đến nay, PVOIL đang bảo trợ 28 trẻ mồ côi tại Nhà Bè và Hiệp Phước với mức hỗ trợ 1.000.000 – 2.000.000 đồng/tháng đến khi các em đủ 18 tuổi, đồng thời tặng quà vào dịp tết.

Cùng với đó, PVFCCo – Phú Mỹ cũng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng và phối hợp địa phương chăm lo định kỳ cho hơn 1.500 trẻ em mồ cha, mẹ vì đại dịch, góp phần chia sẻ mất mát và tiếp thêm động lực để các em tiếp tục học tập, trưởng thành.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn tặng quà đến các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu

Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Petrovietnam tạo được ấn tượng với những kỷ lục “5 Nhất” và sứ mệnh “5 An” đã thực hiện, đóng góp tới 9-10% GDP cả nước. Trong đó, công tác an sinh xã hội với sự chủ động chăm lo cho hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, tích cực tham gia chương trình xóa nhà tạm của Chính phủ... là dấu ấn đậm nét của nghĩa tình người dầu khí.

Ông Nguyễn Xuân tin tưởng, Petrovietnam sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo và thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo cho hơn 60.000 đoàn viên, người lao động cũng như cộng đồng xã hội cả nước nói chung và TPHCM nói riêng.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn khẳng định, sứ mệnh an sinh xã hội là một trong những trọng tâm của tập đoàn bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Tiếp nối nghĩa tình hơn 50 năm gắn bó với cộng đồng, Petrovietnam sẽ tiếp tục đồng hành chăm lo cho các gia đình chính sách, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, để sự phát triển kinh tế thực sự mang lại hơi ấm cho mỗi mái nhà.