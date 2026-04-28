Chăm lo thiết thực, khơi dậy tinh thần sáng tạo trong mỗi người lao động

Tối 28-4, Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức “Ngày hội Văn hóa công nhân Kết nối giá trị, lan tỏa yêu thương”, khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026 và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao quà đến người lao động nhân Tháng Công nhân.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Tại chương trình, 1.500 đoàn viên, người lao động được trao tặng phiếu mua hàng (mỗi phiếu trị giá 150.000 đồng) để tham gia chương trình “Phúc lợi đoàn viên”, mua hàng giảm giá từ 20 đến 30%. Người lao động được thưởng thức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Bản giao hưởng xanh”.

Dịp này, tổ chức Công đoàn Thành phố trao 300 phần quà (mỗi phần trị giá 2,5 triệu đồng gồm tiền mặt và quà) của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; gia đình chính sách, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn; trao 12 “Mái ấm Công đoàn” (mỗi căn trị giá 60 triệu đồng) đến công nhân khó khăn về nhà ở.

Tại chương trình, đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, chia sẻ, Tháng Công nhân là dịp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và gửi đi thông điệp về vai trò tiên phong của giai cấp công nhân trong phát triển kinh tế - xã hội; khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế số.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong buổi gặp gỡ với công nhân lao động Thành phố ngày 27-4, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM nhấn mạnh, đây là những định hướng lớn, xuyên suốt, đòi hỏi các cấp Công đoàn phải đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt và hiệu quả hơn.

Với tinh thần đó, LĐLĐ TPHCM xác định Tháng Công nhân không chỉ là cao điểm hoạt động, mà phải tạo ra những chuyển biến thực chất, bền vững trong cả năm. Đồng chí cũng kêu gọi các cấp công đoàn chủ động, sáng tạo, sát với cơ sở; các doanh nghiệp quan tâm, đồng hành với người lao động; các cấp, các ngành phối hợp, hỗ trợ hiệu quả, để Tháng Công nhân lan tỏa sâu rộng.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương cho biết, Tháng Công nhân là hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng đối với giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn cả nước nói chung, của TPHCM nói riêng.

Để Tháng Công nhân năm 2026 lan tỏa sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực, LĐLĐ TPHCM và các cấp công đoàn cần triển khai nhiều hoạt động chăm lo toàn diện về vật chất và tinh thần cho người lao động. Các hoạt động chăm lo phải thực chất, hướng về cơ sở và có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức. Mọi hoạt động của công đoàn và doanh nghiệp phải lấy người lao động làm trung tâm.

Theo đồng chí, Tháng Công nhân gắn liền với “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” do đó doanh nghiệp cần xây dựng văn hóa an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho người lao động, xem người lao động là vốn quý của doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị, các cấp công đoàn Thành phố chú ý tìm kiếm mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cao nhất đến cho đoàn viên, công nhân, người lao động Thành phố.

Theo Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Bùi Thanh Nhân, điểm mới nổi bật của Tháng Công nhân năm nay là sự chuyển hướng mạnh mẽ từ các hoạt động chăm lo truyền thống sang mô hình hỗ trợ toàn diện, gắn với yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số. Không chỉ trao tặng quà hay tổ chức các chương trình phúc lợi, các hoạt động được thiết kế theo hướng nâng cao năng lực người lao động, đặc biệt là kỹ năng số, ý thức an toàn lao động và khả năng thích ứng với môi trường làm việc hiện đại. Công đoàn thành phố cũng đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp, cơ sở y tế và các đơn vị dịch vụ để tạo ra hệ sinh thái phúc lợi bền vững, giúp người lao động tiếp cận dễ dàng hơn với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tiêu dùng thiết yếu và hỗ trợ pháp lý.

THÁI PHƯƠNG