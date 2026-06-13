Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố Đồng Nai: Tăng tốc kết nối giao thông

Việc đẩy nhanh tiến độ những dự án hạ tầng kết nối TPHCM với sân bay quốc tế Long Thành, TP Đồng Nai không chỉ là bài toán giao thông đơn thuần mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho toàn vùng Đông Nam bộ.

Nút giao Long Thành (TP Đồng Nai) kết nối đường cao tốc TPHCM - Long Thành với Biên Hòa - Vũng Tàu, đã được đưa vào sử dụng đồng bộ. Ảnh: XUÂN TRUNG

Đột phá liên kết vùng

TPHCM và TP Đồng Nai đang khẩn trương phối hợp triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm với quy mô đầu tư hàng trăm ngàn tỷ đồng, trải rộng trên các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, metro và hạ tầng logistics.

Sân bay quốc tế Long Thành chuẩn bị bước vào giai đoạn khai thác, yêu cầu hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối giữa TPHCM và TP Đồng Nai đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Trong đó, dự án mở rộng tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đang được khẩn trương đẩy nhanh tiến độ mở rộng từ 8 đến 10 làn xe.

Song song đó, các dự án đường vành đai cũng đang được tăng tốc triển khai. Với dự án Vành đai 3, theo kế hoạch, đến tháng 9-2026 dự kiến hoàn thành hơn 38km tuyến chính và cuối năm 2026 phấn đấu đưa vào khai thác khoảng 70km tuyến cao tốc cùng hệ thống đường song hành. Khi hoàn thành, Vành đai 3 sẽ tạo hành lang giao thông tốc độ cao kết nối trực tiếp TPHCM với TP Đồng Nai và Tây Ninh, giảm áp lực đáng kể cho hệ thống đường nội đô.

Dự án Vành đai 4 cũng được các địa phương khẩn trương chuẩn bị triển khai nhằm hình thành trục giao thông chiến lược kết nối các khu công nghiệp, trung tâm logistics, cảng biển và sân bay Long Thành. Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu góp phần giảm tải cho quốc lộ 51 và nâng cao hiệu quả khai thác cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải.

HĐND TPHCM đã thống nhất chủ trương giao UBND TPHCM phối hợp với UBND TP Đồng Nai đầu tư 3 công trình cầu (Thạnh Hội 2, Tân An, Tân Hiền), đều bắc qua sông Đồng Nai, bằng nguồn vốn ngân sách giai đoạn 2026-2030 với quy mô 6 làn xe. Khi hoàn thành, 3 công trình này sẽ mở thêm nhiều hướng kết nối mới giữa 2 thành phố, giảm áp lực cho cầu Đồng Nai, cầu Long Thành và cầu Phú Mỹ.

Đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án trọng điểm

Bên cạnh hệ thống đường bộ, UBND TPHCM giao Tập đoàn Trường Hải (Thaco) thực hiện tuyến metro Thủ Thiêm - sân bay Long Thành, hướng tới khai thác đồng bộ vào năm 2030, góp phần giảm áp lực cho đường cao tốc TPHCM - Long Thành và những quốc lộ hiện hữu. Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, tư vấn đề xuất đường sắt Thủ Thiêm (phường An Khánh, TPHCM) - Long Thành, TP Đồng Nai, dài 48,2km, trong đó đoạn đi qua TPHCM dài 11,7km, đoạn qua TP Đồng Nai 30,8km, đoạn đường dẫn vào depot Cẩm Đường 4,4km. Đây là tuyến vận chuyển hành khách khối lượng lớn, tốc độ tàu vận hành tối đa 120km/giờ trên chính tuyến và 80km/giờ trong đường ngầm. Nhiều dự án đường sắt quan trọng khác cũng đang được xúc tiến như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Biên Hòa - Vũng Tàu và Bàu Bàng - Cái Mép. Khi hoàn thành, những tuyến này sẽ nâng cao năng lực vận chuyển hành khách, hàng hóa và giảm áp lực cho giao thông đường bộ.

TPHCM và Đồng Nai cũng đang nghiên cứu đầu tư những trục giao thông mới, trong đó có cầu Phú Mỹ 2 vượt sông Đồng Nai, kết nối với đường Liên Cảng và tuyến 25C dẫn vào sân bay. Khi kết nối với hệ thống đường trên cao số 2 và số 3 của TPHCM trong tương lai, tuyến này sẽ tạo hành lang giao thông trực tiếp giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành. Hai thành phố cũng đang nghiên cứu tuyến đường ven biển kết nối từ Gò Công qua Cần Giờ, cảng Phước An đến Bà Rịa - Vũng Tàu, mở rộng không gian phát triển kinh tế biển, logistics và du lịch liên vùng. Hai thành phố đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, mặt bằng và nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các công trình nêu trên. Trong đó, với dự án Vành đai 3, TPHCM đã kiến nghị Chính phủ cho phép điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng phù hợp diễn biến thị trường và điều chỉnh tiến độ một số dự án thành phần...

NHÓM PV