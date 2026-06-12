Cử tri kiến nghị sớm xử lý dự án quy hoạch "treo"

Ngày 12-6, Tổ đại biểu số 11 HĐND TPHCM gồm các đại biểu: Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM; Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM đã tiếp xúc cử tri các phường Bà Rịa, Long Hương và xã Long Sơn, trước kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khóa XI.

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh đến đại biểu các vấn đề về y tế, quy hoạch treo, đất đai, giao thông và an sinh xã hội. Cử tri Vũ Quang Vinh (khu phố Phước Hưng, phường Bà Rịa) kiến nghị sớm giao khu vực Trung tâm Hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) cho Trường Đại học Y Dược TPHCM khai thác làm cơ sở đào tạo về y tế, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Liên quan đến lĩnh vực y tế, cử tri Trịnh Ngọc Điệp (khu phố 3 Long Toàn) đề nghị ngành y tế rà soát, nâng cao chất lượng chuyên môn, thái độ phục vụ tại Bệnh viện Bà Rịa. Cử tri cũng phản ánh việc người dân muốn khám tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa - Vũng Tàu phải có giấy chuyển viện từ Bệnh viện Bà Rịa, gây thêm thủ tục và bất tiện.

Cử tri kiến nghị nâng cao chất lượng y tế

Nhiều cử tri cũng kiến nghị thành phố sớm xử lý tình trạng các dự án quy hoạch chậm triển khai, kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất và đời sống người dân. Đối với các dự án tiếp tục thực hiện, cử tri đề nghị rà soát toàn bộ để đẩy nhanh tiến độ.

Về an sinh xã hội, cử tri Đỗ Quang Khuê (khu phố 3 Phước Hiệp) kiến nghị có chính sách hỗ trợ phù hợp đối với những người hoạt động tại khu phố, tổ dân cư sau khi kết thúc nhiệm vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Cử tri Nguyễn Thế Hạnh (khu phố 2 Phước Trung) phản ánh, việc điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực đường kết nối Trung tâm thương mại Bà Rịa gây bất tiện cho việc đi lại, đề nghị ngành chức năng nghiên cứu phương án phù hợp hơn.

Cử tri cũng kiến nghị tạo điều kiện cho người dân thuê mặt nước lâu dài để phát triển nuôi trồng thủy sản; quan tâm đầu tư các công trình phục vụ phòng chống cháy rừng trong mùa khô.

Các ý kiến cử tri được Tổ đại biểu số 11 ghi nhận, tổng hợp để chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

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TRÚC GIANG