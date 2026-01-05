Chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh THCS

Thông qua các hình thức tương tác như trò chơi, hỏi đáp và trao đổi trực tiếp, chương trình hướng đến việc giúp học sinh nhận diện, gọi tên và từng bước quản lý cảm xúc cá nhân. Qua đó chuyên gia tâm lý trực tiếp lắng nghe và tư vấn giúp học sinh giải toả áp lực học tập, ứng phó với stress học đường, củng cố mối quan hệ gia đình.

Tiến sĩ Tâm lý học Tô Nhi A chia sẻ cùng các em học sinh tại sự kiện

Những năm gần đây, sức khỏe tinh thần của học sinh THCS ngày càng nhận được sự quan tâm của xã hội. Áp lực học tập, thi cử cùng những biến đổi tâm sinh lý ở tuổi dậy thì khiến không ít em rơi vào trạng thái lo âu, căng thẳng, thậm chí tổn thương tâm lý kéo dài. Do đó, việc nhận diện sớm và can thiệp kịp thời các vấn đề tâm lý có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa rủi ro cho trẻ.

Theo Tiến sĩ Tâm lý học Tô Nhi A, để có tâm trạng vui tươi, cảm xúc tích cực thì học sinh cần giữ cho cơ thể khoẻ mạnh. "Không thức khuya, ăn đồ ăn có hại cho sức khoẻ, siêng năng tập thể dục thể thao là việc cần làm để giữ cho cơ thể khoẻ mạnh. Ngoài ra, việc giữ cơ thể khỏe mạnh còn là việc các em tự bảo vệ bản thân, tránh các hành vi tự làm tổn thương mình".

Anh Mai Văn Chương, Ban đại diện phụ huynh trường THCS Nguyễn Văn Tố, bày tỏ: "Đây là chương trình bổ ích, vừa mang lại kiến thức thông qua các trò chơi, vừa mang lại tiếng cười, nhất là dịp để các em được chia sẻ tâm tư của mình, qua đó thầy cô và phụ huynh có thể hiểu hơn về suy nghĩ của các em".

