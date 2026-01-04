Sức sống mới bên bờ sông Sài Gòn

Từ một vùng đất đầy bãi lau sậy, sau gần 30 năm kiên trì quy hoạch và xây dựng, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TPHCM) đang vươn mình, trở thành biểu tượng mới cho sự năng động và hiện đại của TPHCM.

Người dân đến ngắm cánh đồng hoa hướng dương tại Công viên bờ sông Sài Gòn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trải qua hành trình 3 thập kỷ kể từ ngày bắt đầu quy hoạch, Khu đô thị mới Thủ Thiêm hôm nay đã thực sự "thay da đổi thịt", khoác lên mình diện mạo của một trung tâm đô thị lớn.

Những cung đường xây dựng bài bản, rộng thênh thang kết nối các tòa cao ốc hiện đại, tạo thành những điểm nhấn rất riêng bên sông Sài Gòn. Khu đô thị mới Thủ Thiêm đang vươn mình, trở thành biểu tượng mới cho sự năng động và hiện đại của TPHCM.

Những ngày này, cánh đồng hoa hướng dương tại Công viên sông Sài Gòn trở thành điểm check-in của đông đảo người dân. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo quy hoạch, toàn khu đô thị được chia làm 8 phân khu chức năng. Tại đây, các khu dân cư mật độ cao xen lẫn những không gian yên bình của khu dân cư mật độ thấp đang dần hình thành, đi kèm là hệ thống trung tâm thương mại sầm uất và những mảng xanh bát ngát.

Bao quanh đó là những cung đường thoáng đãng, nơi mỗi sáng sớm hay chiều muộn luôn nhộn nhịp bước chân người dân đến chạy bộ, đạp xe, tận hưởng không khí trong lành.

Người dân chạy bộ trên các tuyến đường tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Người dân đạp xe trên các cung đường xanh mướt tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Dù vậy, trong quá trình chuyển mình vẫn còn đó những ý kiến khác biệt từ một số hộ dân, chính quyền thành phố đang nỗ lực tập trung giải quyết dứt điểm. Tất cả vì mục tiêu đưa Thủ Thiêm trở thành một khu đô thị đồng bộ, văn minh và hiện đại.

Điểm nhấn rực rỡ nhất trong bức tranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm hiện nay chính là Công viên bờ sông Sài Gòn. Ít ai ngờ rằng, không gian xanh mướt và nhộn nhịp này từng là một bãi lau sậy hoang vu trước khi được đầu tư, cải tạo bài bản.

Khu Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Kể từ khi khánh thành vào cuối năm 2023, nơi đây đã nhanh chóng trở thành điểm đến quen thuộc của người dân thành phố, đặc biệt là giới trẻ tìm đến thư giãn, check-in.

Cứ mỗi độ tết đến xuân về, hàng chục ngàn cây hoa hướng dương lại cùng nhau khoe sắc, tạo nên dải lụa vàng rực rỡ tô điểm cho không gian bờ sông.

Học sinh đồng diễn tại Công viên Sáng tạo. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trẻ em thích thú trải nghiệm các gian hàng tại Công viên Sáng tạo. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nối dài từ Công viên bờ sông Sài Gòn, băng qua phía bên kia cầu Ba Son là Công viên Sáng tạo. Đây là một mảnh ghép đầy ý nghĩa, mang sắc thái trẻ trung, năng động, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm cho bất kỳ ai đặt chân đến nơi này.

Đông đảo người dân đến xem hát bội trong Lễ hội Kỳ yên Đình thần An Khánh diễn ra ngày 3-1

Giữa dòng chảy hiện đại, Khu đô thị mới Thủ Thiêm vẫn trân trọng gìn giữ những giá trị văn hóa, lịch sử quý báu nhằm tôn vinh cội nguồn của vùng đất này.

Đó là Đình thần An Khánh, Nhà thờ Thủ Thiêm, Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm - nơi lưu giữ nét đẹp truyền thống, tín ngưỡng, tôn vinh công lao, thể hiện lòng biết ơn đối với tiền nhân, những người có công mở đất khai phá và tạo dựng vùng đất Thủ Thiêm.

>>Một số hình ảnh tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trẻ em cho cá ăn ở khu đô thị Sala

Người dân đạp xe tại làn dành riêng cho xe đạp trong khu vực Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Người dân chạy bộ trên các cung đường xanh mướt tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Khu ẩm thực Bình Khánh thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Người nước ngoài thích trải nghiệm xe Jeep mui trần dạo ngắm Thủ Thiêm hôm nay

Đua xe đạp mừng xuân hàng năm trên đường Mai Chí Thọ

