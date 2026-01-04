Đặc sắc Lễ hội Kỳ yên đình thần Dĩ An

Năm nay là năm đáo lệ kỳ yên, Ban Quản lý di tích đình thần Dĩ An (phường Dĩ An, TPHCM) đã tiến hành nhiều nghi thức, hoạt động thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Đình thần Dĩ An (phường Dĩ An, TPHCM) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) xếp hạng cấp quốc gia về kiến trúc nghệ thuật năm 2019. Đến năm 2023, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL đã ký Quyết định đưa Lễ hội Kỳ yên đình thần Dĩ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia…

Hằng năm, đình thần Dĩ An tổ chức rất nhiều lễ nhưng lễ Kỳ yên là nghi lễ lớn nhất, quan trọng nhất; nếu là năm cúng thường lễ diễn ra trong 2 ngày 15, 16-11 âm lịch; năm đáo lệ, tổ chức hát bội, lễ diễn ra từ 3-4 ngày từ ngày 15 đến 18-11 âm lịch…

Hoạt động Lễ hội nghinh sắc ông của đình thần Dĩ An

Năm nay là năm đáo lệ kỳ yên, Ban Quản lý di tích đình thần Dĩ An đã tiến hành nhiều nghi thức, hoạt động thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia như: Cúng năm bà Ngũ hành, chầu mời thỉnh Tổ, lễ tế Ngọc Hoàng, lễ hội nghinh sắc ông, cúng các anh hùng liệt sỹ, lễ xây chầu đại bội, diễn tuồng, lễ tôn vương, lễ đoản cả..., được Ban Quý tế đình thực hiện đầy đủ, chỉn chu, theo đúng tính chất truyền thống, có nhiều nghi thức nay ít gặp trong lễ cúng đình.

Ban Quý tế Đình thần Dĩ An thực hiện nghi thức lễ xây chầu đại bội

Lễ hội Kỳ yên đình thần Dĩ An là một hình thức sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng dân gian nhằm thỏa mãn nhu cầu văn hóa, tín ngưỡng và giải trí, làm phong phú thêm cho đời sống văn hóa của người dân địa phương. Lễ hội Kỳ yên là dịp để người dân thể hiện lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân, là một hệ thống biểu tượng nhằm hiện thực hóa thế giới ý niệm về đời sống tâm linh bằng các nghi thức và thông qua các hoạt động này con người thể hiện lòng biết ơn, sự kính ngưỡng, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Các hoạt động tại Lễ hội Kỳ yên Đình thần Dĩ An thu hút đông đảo người dân tham gia

Đông đảo người dân, du khách đến tham gia các hoạt động, cầu cho mưa thuận gió hòa

Lực lượng an ninh địa phương luôn túc trực để đảo bảo các hoạt động tại lễ hội diễn ra an toàn

CAO SƠN