Thêm sân chơi cho người yêu thơ phường Bến Cát

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh phường Bến Cát (TPHCM) vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt CLB Thơ ca Việt Nam phường Bến Cát, đánh dấu sự ra đời của một sân chơi văn hóa ý nghĩa dành cho những người yêu thích nghệ thuật thơ ca trên địa bàn.

Câu lạc bộ Thơ ca Việt Nam phường Bến Cát được thành lập trên cơ sở tự nguyện, với hơn 20 thành viên đăng ký tham gia sinh hoạt.

Theo ông Trần Như Biên, Trưởng Ban Chủ nhiệm CLB Thơ ca phường Bến Cát, trong thời gian tới, CLB sẽ tiếp tục mở rộng lực lượng hội viên, phấn đấu mỗi năm xuất bản một tập thơ; thường xuyên tham gia các hoạt động giao lưu thơ ca trong và ngoài địa phương; tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ do địa phương phát động… CLB cũng sẽ duy trì sinh hoạt hàng tháng, hàng quý, tổ chức biểu diễn các tác phẩm có chất lượng tốt để góp phần lan tỏa tình yêu thơ ca trong cộng đồng.

