Giải Pickleball Bàn Cờ năm 2026

UBND phường Bàn Cờ (TPHCM) vừa thông tin về việc tổ chức Giải Pickleball Bàn Cờ 2026 với chủ đề “Nhịp vợt yêu thương - Tết ấm Bàn Cờ”.

Giải được tổ chức dành cho lãnh đạo, công chức, viên chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn phường; nhằm tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao tinh thần rèn luyện thể thao và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Nội dung thi đấu gồm: đôi nam và đôi nam - nữ, chia theo hai bảng A và B phù hợp độ tuổi, nhóm đối tượng. Thời gian nhận đăng ký đến trước ngày 5-1, bốc thăm thi đấu vào lúc 14 giờ ngày 8-1. Lịch thi đấu chính thức diễn ra vào thứ bảy, ngày 17-1 tại sân Pickleball số 143B đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bàn Cờ, TPHCM.

THÚY BÌNH