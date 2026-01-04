Giữ hồn đình làng giữa lòng đô thị An Khánh

Đây là lễ hội cầu an lớn nhất hàng năm của các đình làng Nam bộ, có ý nghĩa tạ ơn Thành Hoàng và cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mùa màng bội thu, thể hiện tín ngưỡng thờ Thành Hoàng và tinh thần cộng đồng.

Lễ Kỳ yên ở di tích lịch sử Đình thần An Khánh được duy trì tổ chức từ trước năm 1975 đến nay, thực hiện theo truyền thống của tiền nhân lưu lại, phù hợp với tín ngưỡng dân gian địa phương.

Đình thần An Khánh được người dân nơi đây tạo dựng vào khoảng 1679-1725, cách bến phà Thủ Thiêm 300m, tọa lạc trong khu dân cư phường An Khánh, TPHCM. Đình cũ có tổng diện tích khoảng 500m2, gồm sân đình, võ quy, nhà trù, nhà hậu…; riêng chính điện rộng khoảng 130m2.

Các đại biểu tham dự Lễ Kỳ yên tại di tích lịch sử Đình thần An Khánh

Cách đây 3 năm, việc phục dựng di tích lịch sử này được UBND TPHCM thực hiện, giúp đình khang trang, rộng rãi. Trong dòng chảy mạnh mẽ của đô thị hóa và phát triển, sự hiện diện của đình thần và các nghi lễ truyền thống là điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp cộng đồng địa phương giữ được căn cốt văn hóa, sự hài hòa giữa phát triển vật chất và đời sống tinh thần. Tháng 3-2025, Đình thần An Khánh được công nhận là Di tích lịch sử cấp thành phố.

Một trong những hoạt động quan trọng nhất của đình là Lễ Kỳ yên được tổ chức hàng năm. Bên cạnh nghi thức cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, lễ còn là dịp để nhân dân phường An Khánh và những phường xung quanh cùng ôn lại cội nguồn, tăng cường khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Những giá trị ấy chính là nền tảng bền vững để địa phương phát triển ổn định, văn minh, nghĩa tình, duy trì sinh hoạt tín ngưỡng để các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được lan tỏa trong đời sống đương đại.

Trong buổi sáng, hoạt động Lễ Kỳ yên diễn ra đặc sắc với lễ thượng cờ, văn nghệ, võ cổ truyền, trống lân, lễ khai tràng, dâng hương. Buổi trưa và chiều cùng ngày, Ban Quản lý và Ban Quý tế đình tổ chức lễ tế Tiền hiền, Hậu hiền, lễ cầu an; đoàn Nghệ thuật Hát bội tuồng cổ Ngọc Khanh biểu diễn hai vở tuồng Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt và San Hậu.

Trong hai ngày 4-1 và 5-1 (tức ngày 16 và 17 tháng 11 âm lịch), tại Đình thần An Khánh tiếp tục diễn ra nhiều hoạt động văn hóa tín ngưỡng và biểu diễn nghệ thuật, gồm: lễ Mộc dục, cúng Lăng mộ thần, lễ Thỉnh sanh, lễ Túc yết, lễ Đoản ca, Lễ Xây chầu - Đại bội, lễ Tôn soái…

