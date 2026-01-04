Phường Vũng Tàu: Cứu 9 du khách tắm biển bị lọt ao xoáy, sóng đánh xa bờ

Trong 4 ngày nghỉ Tết dương lịch 2026 (từ 1 đến 4-1), lượng khách đổ về phường Vũng Tàu, TPHCM rất đông và mọi hoạt động vui chơi, du lịch diễn ra an toàn.

Khoảng 110.000 lượt khách đến phường Vũng Tàu du lịch trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026. Ảnh: Q.V

Chiều 4-1, báo cáo thống kê của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch phường Vũng Tàu, trong 4 ngày nghỉ Tết dương lịch, phường đón 110.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng.

Theo ông Phạm Khắc Tộ, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch phường Vũng Tàu, lượng khách rất đông nhưng nhờ có kế hoạch chuẩn bị từ trước nên mọi hoạt động về du lịch diễn ra an toàn.

Cụ thể, phường đã phân công 100% quân số cấp cứu thủy nạn và y tế ứng trực tại các bãi biển công cộng (Bãi Trước, Bãi Sau, Bãi Dâu, Bãi Dứa) trong suốt kỳ nghỉ.

Trung tâm đã chủ động phân công cấp cứu viên cắm cờ hiệu, biển báo tại các ao xoáy, dòng chảy nguy hiểm, ứng trực và thổi còi hướng dẫn khách tắm biển nơi an toàn; sử dụng phương tiện ca nô, mô tô trượt nước tuần tra, yêu cầu du khách không tắm biển xa bờ đảm bảo an toàn cho người dân và du khách vui chơi tắm biển.

Tính đến chiều 4-1, lực lượng chức năng đã kịp thời cứu vớt và đưa vào bờ an toàn 9 trường hợp du khách tắm biển bị lọt ao xoáy, sóng đánh xa bờ; ngăn chặn, nhắc nhở 150 trường hợp bán hàng rong trên bờ kè, khu vực Tháp Tam Thắng; 10 trường hợp mang bia, đồ ăn xuống bãi biển; 30 nhóm du khách ăn uống trong công viên; 15 trường hợp chạy xe vào công viên, 4 trường hợp tắm biển vào ban đêm.

Đồng thời, hỗ trợ tiếp nhận và giao trả về gia đình an toàn 4 trẻ em bị lạc khi đi tắm biển ở khu vực công viên Bãi Sau.

Ngoài ra, các khu, điểm, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch chấp hành tốt việc kê khai, đăng ký giá, niêm yết giá công khai, tạo điều kiện thuận lợi để du khách lựa chọn và cam kết giá đã niêm yết.

QUANG VŨ