Hành trình giải mã những con số qua truyện tranh về nghề kế toán

Lần đầu tiên, những con số hay nghề kế toán đã không còn khô khan mà được lồng ghép trong dự án truyện tranh với một câu chuyện gần gũi và thú vị.

Ngày 20-9, tại Đường sách TPHCM diễn ra chương trình giao lưu ra mắt dự án truyện tranh Biệt đội kế toán - Hành trình giải mã những con số (NXB Tài chính), tác giả PGS-TS Lê Thị Mỹ Hạnh và TS Trần Khánh Lâm. Là những chuyên gia về tài chính kế toán, việc ra mắt truyện tranh Biệt đội kế toán - Hành trình giải mã những con số là tâm huyết của cả hai với mong muốn góp phần hướng nghiệp một cách gần gũi và dễ hiểu đến các bạn trẻ.

Nhóm tác giả tại chương trình. Từ trái qua: TS Trần Khánh Lâm, PGS-TS Lê Thị Mỹ Hạnh và MC Phương Huyền

Cuốn truyện tranh xoay quanh hành trình “khởi nghiệp” của cô bé Doanh Doanh, từ đó diễn giải các khái niệm và kiến thức “khó nhằn” của nghề kế toán một cách sinh động. Ngoài Doanh Doanh, truyện còn có các nhân vật khác như Ba Lợi, Mẹ Chi, cô Xuất, anh Kho và đặc biệt là nhân vật “huyền bí” trái dâu Trend Berry. Truyện gồm 5 chương với những cái tên hấp dẫn như: Những con số biết nói, Kho báu bí ẩn trong số, Cuộc chiến cân não giữa những con số, Ma trận số liệu - thoát ra kiểu gì, Vượt ải chứng chỉ vươn ra thế giới. Mỗi chương gồm nhiều phân đoạn ngắn dễ đọc, xen kẽ là những thông tin thú vị liên quan như “Bạn đã biết?”, “Con số biết nói”, “Nhân vật”…

Chia sẻ về cơ duyên thực hiện dự án truyện tranh Biệt đội kế toán - Hành trình giải mã những con số, PGS-TS Lê Thị Mỹ Hạnh cho biết, trong quá trình 25 năm tham gia vào lĩnh vực giảng dạy, chị thấm nhuần và đúc kết được khá nhiều kiến thức về nghề kế toán. Theo chị, nghề kế toán cũng giống như bác sĩ tài chính của công ty, chỉ khi nào hiểu tường tận cơ thể của doanh nghiệp mới tìm ra được nguyên nhân để điều trị.

“Nói đến nghề toán là nói đến những số liệu khô khan nên ngay từ đầu nhiều người cảm thấy không muốn gắn bó. Khi giảng dạy, trước những kiến thức mà mình đưa đến, tôi không thấy có sự hào hứng trong mắt các em sinh viên. Từ đó, tôi trăn trở làm sao phải có một cách nào đó truyền cảm hứng hơn để truyền đạt cho các em. Bởi vì ý thức sẽ quyết định hành vi, một khi các em có ý thức, xem đó là nội dung có giá trị thì các em sẽ có sự đam mê, từ đó bản thân sẽ có sự một cách đầy đủ và hào hứng hơn”, PGS-TS Lê Thị Mỹ Hạnh chia sẻ.

Cuốn sách ra đời không chỉ là tâm huyết của nhóm tác giả, mà còn là điểm nhấn sinh động trong việc giới thiệu các nghề nghiệp đến với công chúng và bạn trẻ.

Góp phần không nhỏ vào dự án truyện tranh Biệt đội kế toán - Hành trình giải mã những con số là nét vẽ của họa sĩ Linh Rab, tác giả của bộ truyện Cuộc phiêu lưu của Dế Út vừa đoạt giải thưởng Khát vọng Dế Mèn năm 2025. Cùng với đó là sự khéo léo trong bố cục của đạo diễn nội dung Trần Anh Khôi.

