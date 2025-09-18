Lãng du trong miền đặc sản bốn phương của nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung

"Đặc sản bốn phương hội tụ" là ấn phẩm mới nhất của nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung, do Tri Thức Trẻ Books liên kết NXB Hà Nội ấn hành. Cuốn sách đưa đến bạn đọc những trải nghiệm thú vị về ẩm thực dọc dài đất nước.

Tác giả, nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung

Nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung là một người con của Hà Nội, mang trong mình niềm đam mê đặc biệt với văn hóa ẩm thực của vùng đất Thăng Long - Hà Nội.

Hơn 30 năm hoạt động nghề báo tại Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, cô đã dành nhiều tâm huyết để sưu tầm, ghi chép và kể lại những ký ức về món ăn, về nếp sống của người Hà Nội xưa.

Các tác phẩm của cô không chỉ dừng ở công thức, cách chế biến, mà còn tái hiện không gian văn hóa, câu chuyện đời thường gắn liền với từng món ăn.

Đặc sản bốn phương hội tụ là tập 3 của bộ sách Hà thành hương xưa vị cũ, chuyên khảo cứu chi tiết và tỉ mỉ về các món ăn đặc trưng của mảnh đất kinh kỳ, góp phần lưu giữ ký ức ẩm thực Hà Nội, đồng thời mở rộng ra bức tranh đa dạng của văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Cùng với việc ra mắt Đặc sản bốn phương hội tụ, 2 tập trước của bộ sách cũng được tái bản, gồm Ký ức từ căn bếp phố cổ và Món ngon từ làng ra phố.

Trong đó, ở tập 1, tác giả không đơn thuần mang đến những câu chuyện về chọn nguyên liệu, cách chế biến, cách bày biện, cách thưởng thức, mời mọc… mà còn là câu chuyện về nếp sống, nếp nghĩ của người Hà Nội. Sang tập 2, tác giả đi sâu hơn vào mô tả từng món ăn gắn liền với Hà Nội xưa, đặc sản của từng vùng dường như đã bị quên lãng: bánh sấy làng Vẽ, bánh nhót làng Triều Khúc, bánh chưng Tranh Khúc, măng mực Bát Tràng... được tái hiện lại qua từng dòng hoài niệm.

Bộ sách "Hà thành hương xưa vị cũ" chứa đựng cả một kho tàng ẩm thực phong phú của Hà Nội và các tỉnh, thành trên cả nước

Và nếu trong hai tập đầu của Hà thành hương xưa vị cũ, Vũ Thị Tuyết Nhung đưa người đọc đi dạo quanh “Hà Nội băm sáu phố phường” để thưởng thức ẩm thực Thăng Long - Hà Nội, thì trong Tập 3 - Đặc sản bốn phương hội tụ, tác giả “xê dịch” cùng độc giả ra bốn phương, phát hiện và chia sẻ văn hóa ẩm thực từ Bắc vào Nam, từ miền biển lên miền rừng, từ làng quê đến phố thị, từ cổ đến kim, từ Tây sang Đông... thể hiện trải nghiệm sống phong phú, khẩu vị tinh tế.

"Đặc sản bốn phương hội tụ" mở rộng với nhiều hương vị tứ phương hội tụ ở xứ Hà thành

Không gian văn hóa ẩm thực trong Đặc sản bốn phương hội tụ mở rộng ra rất nhiều với hương vị đất nước hội tụ ở xứ Hà thành, đưa văn hóa ẩm thực Hà Nội nhập vào văn hóa ẩm thực Việt Nam thời hiện đại, có thể kể đến như: Chuyện các o bún bò Huế ở Hà Nội, Cơm Tàu thời trước thời sau, Gỏi nhệch Nga Sơn ra phố thị…

QUỲNH YÊN