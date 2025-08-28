Kho tri thức khổng lồ từ "Thiên văn học trực quan"

Được mua bản quyền từ NXB DK nổi tiếng với các dòng sách bách khoa tri thức toàn cầu, Thiên văn học trực quan (Đinh Tị Books và NXB Thế giới) là ấn phẩm uy tín được biên soạn chỉn chu và trình bày khoa học.

Bạn có bao giờ tự hỏi: người ngoài hành tinh có thật hay không, vì sao lại có hiện tượng thủy triều lên và xuống, 12 cung hoàng đạo có ý nghĩa như thế nào, cũng như làm sao để con người có thể nghiên cứu được về các hành tinh cách chúng ta hàng triệu năm ánh sáng…? Với những thắc mắc đó, chỉ cần lật mở Thiên văn học trực quan, bạn sẽ có được tường tận thông tin về Thiên văn học một cách trực quan nhất, những hình ảnh từ lăng kính thiên văn, tư liệu xuyên suốt chiều dài lịch sử.

Cuốn sách cũng đưa ra chỉ dẫn về cách quan sát bầu trời bằng mắt thường, ống nhòm và kính thiên văn

Thiên văn học trực quan (tựa gốc: Astronomy: A visual Guide) được viết bởi Ian Ridpath, nhà văn, biên tập viên, phát thanh viên và giảng viên về thiên văn học và không gian kể từ năm 1972. Ông sở hữu hơn 40 tựa sách với tư cách là tác giả hoặc biên tập viên.

Sách được giới chuyên môn đánh giá cao về lượng kiến thức khổng lồ từ tổng quan đến chi tiết, chứa đựng tất cả các khía cạnh giúp người đọc hiểu về thiên văn học là gì, lịch sử nguồn gốc cũng như những ứng dụng thực tiễn trong cuộc sống. Được đánh giá là tác phẩm khá “khó nhằn” về dịch thuật chuyên sâu, quá trình dịch, biên tập và hiệu đính của cuốn sách mất đến vài năm để có thể ra được một ấn phẩm đồ sộ như vậy.

Cuốn sách gồm 3 phần: Phần 1 - Lịch sử: tìm hiểu về lịch sử của Thiên văn từ cổ xưa cho đến hiện đại, Phần 2 - Vũ trụ: tìm hiểu về sự ra đời và cấu trúc Vũ trụ, các hiện tượng và Hệ Mặt Trời, Phần 3 - Bầu trời đêm: vẽ nên bức tranh bầu trời đêm với chi tiết 88 chòm sao, biểu đồ sao, hướng dẫn cách quan sát, lịch quan sát thiên văn hàng tháng, niên giám cho đến năm 2031 về các hiện tượng đặc biệt như sao chổi, nhật thực, nguyệt thực…

Cuốn sách đặc biệt chứa đựng hàng ngàn biểu đồ hình ảnh trực quan về vũ trụ, thông tin trình bày dễ đọc dễ tìm hiểu kể cả với những người mới nhập môn.

QUỲNH YÊN