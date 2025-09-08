“Báu vật – Treasure”: Lời tri ân gửi đến Sơn Trà

Vừa ra mắt bạn đọc, cuốn sách ảnh song ngữ “Báu vật – Treasure” đã tạo nên dấu ấn đặc biệt trong giới yêu nghệ thuật và thiên nhiên. Không chỉ đơn thuần là tập hợp những bức ảnh đẹp, cuốn sách dày 272 trang, do NXB Sự Thật ấn hành, là kết quả của một hành trình công phu, nhằm tôn vinh bán đảo Sơn Trà – báu vật thiên nhiên của TP Đà Nẵng.

Ông Hoàng Sơn Trà, Bí thư Đảng ủy phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng, tặng hoa cho các cơ quan chuyên môn của TP Đà Nẵng đã hỗ trợ, giúp đỡ để cuốn sách ra đời

Hành trình 3 năm gom nhặt “báu vật”

“Báu vật – Treasure” được hình thành từ chuỗi cuộc thi ảnh do Quận ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Sơn Trà (nay là phường Sơn Trà) tổ chức liên tiếp trong ba năm. Hàng ngàn tác phẩm gửi về đã góp phần dựng nên một kho tư liệu phong phú, từ đó ban tổ chức tuyển chọn ra những bức ảnh xuất sắc nhất để biên soạn thành cuốn sách có tính quy mô, giàu giá trị nghệ thuật và khoa học.

Lãnh đạo phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng tặng hoa, sách cho đại diện các cơ quan chuyên môn đã hỗ trợ, giúp đỡ cho sự ra đời của cuốn sách

Mỗi bức ảnh trong sách là một lát cắt sống động về Sơn Trà. Từ cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ rợp trời hoa thàn mát, hơi thở ngát xanh của rừng già, nhịp điệu biển cả cho đến khoảnh khắc hoang dã của chim muông, côn trùng. Sự kết hợp hài hòa ấy mang lại chiều sâu cảm xúc, chạm tới trái tim độc giả trong nước và mở ra cơ hội lan tỏa ra bạn bè quốc tế.

Ông Đinh Vui, Chủ tịch UBND phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng, tặng sách cho đại diện các tác giả và các cơ quan chức năng hỗ trợ, giúp đỡ về chuyên môn cho cuốn sách ra đời

Không ngẫu nhiên mà Sơn Trà được chọn làm linh hồn cho “Báu vật – Treasure”. Bán đảo từ lâu đã được ví như “lá phổi xanh” của Đà Nẵng, là bức bình phong chở che thành phố trước thiên tai, đồng thời là mái nhà chung của hàng trăm loài động, thực vật quý hiếm. Đặc biệt, nơi đây có voọc chà vá chân nâu – loài linh trưởng được mệnh danh “nữ hoàng linh trưởng”. Chính vì vậy, từng trang sách đều mang thông điệp nhắc nhở về trách nhiệm bảo tồn di sản thiên nhiên vô giá này cho thế hệ mai sau.

Từ Sơn Trà vươn xa…

Chia sẻ về quá trình thực hiện, ông Hoàng Sơn Trà, Bí thư phường Sơn Trà, cho biết: “Chúng tôi chỉ mong muốn đưa hình ảnh tuyệt đẹp của bán đảo Sơn Trà đến với mọi người. Đó là báu vật không chỉ của Đà Nẵng, của Việt Nam mà còn của thế giới.” Theo ông, hành trình từ lúc phát động cuộc thi đến khi xuất bản sách kéo dài suốt ba năm, là kết quả của nỗ lực tập thể và niềm đam mê dành cho thiên nhiên.

“Báu vật – Treasure” là món quà tinh thần, là lời mời gọi mỗi người dừng lại, ngắm nhìn và lắng nghe nhịp thở của rừng xanh, biển biếc

Đặc biệt, “Báu vật – Treasure” không phải điểm dừng mà là khởi đầu cho nhiều dự án tiếp nối. Sắp tới, phường Sơn Trà dự kiến xuất bản cuốn Từ biển Sơn Trà đến núi Trà Leng, nhằm kết nối vẻ đẹp biển – núi giữa hai địa phương kết nghĩa. Đồng thời, dự án Sơn Trà – Xuân, Hạ, Thu, Đông cũng đang được ấp ủ, với mục tiêu khắc họa cảnh sắc Sơn Trà qua bốn mùa, dự kiến mất ba năm để hoàn thành.

Ông Hoàng Sơn Trà, Bí thư Đảng ủy phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng ký tặng sách cho bạn đọc

Sự ra đời của Báu vật – Treasure không chỉ khẳng định sức mạnh cộng đồng trong việc gìn giữ và quảng bá hình ảnh Đà Nẵng, mà còn mở ra hướng đi mới: lấy nghệ thuật làm cầu nối, lấy tình yêu thiên nhiên làm thông điệp lan tỏa. Với giá trị nghệ thuật và ý nghĩa nhân văn, cuốn sách xứng đáng trở thành món quà tinh thần giàu ý nghĩa, dành cho tất cả những ai yêu thiên nhiên, yêu đất nước, và khao khát giữ gìn “báu vật” thiên nhiên cho muôn đời sau.

NGUYÊN KHÔI