Nhìn lại di sản của nhà văn Đoàn Giỏi

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Đoàn Giỏi (1925-2025), ngày 15-9, Hội Nhà văn TPHCM phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tọa đàm về cuộc đời và sự nghiệp của ông. Chương trình nhằm tôn vinh và tri ân những đóng góp của nhà văn Đoàn Giỏi cho nền văn học nước nhà.

Nhà văn Đoàn Giỏi sinh năm 1925 tại xã Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp). Ngoài bút danh Đoàn Giỏi, ông còn có các bút danh khác là Nguyễn Hoài, Nguyễn Phú Lễ, Huyền Tư. Đoàn Giỏi là một trong những nhà văn tiên phong phản ánh chân thực, giàu cảm xúc và đầy thi vị về thiên nhiên, con người và lịch sử Nam bộ. Qua các tác phẩm, ông góp vào văn học Việt Nam một giọng văn độc đáo: dung dị mà sâu sắc, đậm chất ký sự nhưng cũng đầy tài hoa.

Những tác phẩm đặc sắc, góp phần định hình nên phong cách văn chương của nhà văn Đoàn Giỏi có thể kể đến: Đất rừng phương Nam, Cuộc truy tầm kho vũ khí, Người thủy thủ già trên hòn đảo lưu đày, Tê giác trong ngàn xanh, Những chuyện lạ về cá, Rừng đêm xào xạc, Cá bống mú, Hoa hướng dương. Qua những tác phẩm này, nhà văn Đoàn Giỏi như mời gọi độc giả cùng khám phá vẻ đẹp bất tận của vùng đất phương Nam.

Các tác phẩm của nhà văn Đoàn Giỏi do NXB Kim Đồng ấn hành

Phát biểu tại chương trình, nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM cho rằng, cảm hứng thiên nhiên và con người Nam bộ chiếm lĩnh trọn vẹn sự nghiệp sáng tác của nhà văn Đoàn Giỏi. Không chỉ với Đất rừng phương Nam, hầu hết tác phẩm của ông đều mang đậm phong vị Nam bộ, cốt cách Nam bộ. “Có thể nói Đoàn Giỏi là nhà văn Nam bộ tiêu biểu, luôn xem thiên nhiên là một đối tượng thẩm mỹ quan trọng của văn chương. Ông gắn kết thiên nhiên và con người thành một chỉnh thể thống nhất. Thiên nhiên bồi đắp hồn vía con người, và con người ân cần gìn giữ thiên nhiên. Trong mỗi trang văn Đoàn Giỏi, sự được mất của thiên nhiên chính là sự thành bại của con người”, nhà văn Bích Ngân cho biết.

Nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, phát biểu tại chương trình

Sinh ra cùng năm với tác phẩm Đất rừng phương Nam (1957), nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, xem đây là cái duyên đặc biệt với tác phẩm cũng như với nhà văn Đoàn Giỏi. Từ nhỏ, Nguyễn Quang Thiều đã say sưa đọc Đất rừng phương Nam do những cô bé cậu bé từ Hà Nội đi sơ tán mang về. Ở vào tuổi 60, ông tìm đọc lại như một phép thử dành cho mình và cho tác phẩm, và nhận ra, Đất rừng phương Nam vẫn đầy hấp dẫn và quyến rũ như ngày nào.

Theo nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhìn lại di sản mà nhà văn Đoàn Giỏi để lại là cơ hội để thế hệ sau soi chiếu trong quá trình sống và viết

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng, nhà văn Đoàn Giỏi đã để lại cho đời 2 di sản quan trọng, chính là con người và những tác phẩm của ông. “Ông đã sống như một con người chân chính trong cách ăn ở, trong thái độ, trong hành động của ông đối với đất nước, đối với quê hương của mình. Còn với di sản văn chương, đặc biệt là tác phẩm Đất rừng phương Nam, nhà văn Đoàn Giỏi cho người đọc cảm giác không chỉ là đọc một tác phẩm văn chương mà được đọc một cái gì đó kỳ vĩ, được khám phá một cả một vùng văn hóa phương Nam bí ẩn”, nhà văn Nguyễn Quang Thiều bày tỏ.

Theo nhà văn Văn Thành Lê, Giám đốc chi nhánh NXB Kim Đồng tại TPHCM, tác phẩm Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi được NXB Kim Đồng xuất bản vào năm 1957 - đúng vào năm thành lập NXB. Trong suốt hành trình gần 70 năm qua, tác phẩm đã liên tục được độc giả nhiều thế hệ đón nhận, góp phần định hình dấu ấn và thương hiệu của NXB Kim Đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, cùng với Dế Mèn phiêu lưu ký, Tuổi thơ dữ dội, Búp sen xanh, Đất rừng phương Nam là những tác phẩm văn học thiếu nhi phát hành tốt nhất của NXB Kim Đồng.

Nhà văn Văn Thành Lê, Giám đốc chi nhánh NXB Kim Đồng tại TPHCM, chia sẻ tại chương trình

HỒ SƠN