Ra mắt cuốn tiểu thuyết viết trên điện thoại của nhà báo Ngọc Trần

Chiều 18-9, tại Hà Nội, nhà báo Ngọc Trần vừa giới thiệu tới bạn đọc cuốn tiểu thuyết đầu tay Chuyện của mặt trời , đặc biệt ở chỗ toàn bộ bản thảo được chị viết trên điện thoại, trong những đêm mất ngủ.

Tiểu thuyết viết trên điện thoại của nhà báo Ngọc Trần

Đây là tác phẩm đánh dấu bước chuyển của Ngọc Trần từ công việc báo chí sang văn chương dài hơi, nối tiếp thành công của tập truyện ngắn Ngày mai có khi là kiếp sau (2021).

Chuyện của mặt trời khắc họa số phận những người phụ nữ nông thôn trong vòng xoáy dữ dội của xã hội đương đại. Nhân vật trung tâm là Ngoãn, cô gái quê ngây thơ, nuôi mơ ước giản dị về tình yêu và hạnh phúc, nhưng bị lừa bán ra nước ngoài. Hành trình từ ánh sáng đến bóng tối của Ngoãn vừa là câu chuyện riêng tư vừa mang tính biểu tượng cho bao kiếp người bị chà đạp.

Điểm nhấn của cuốn tiểu thuyết là kết cấu đồng hiện: hiện tại tăm tối của Ngoãn song hành cùng những ký ức trong trẻo về làng quê, tình thân và khát vọng đời thường. Nhờ vậy, tác phẩm vừa đặc quánh không khí bi kịch vừa mở ra những khoảng sáng nhân bản, khiến người đọc nhiều lúc nghẹt thở nhưng vẫn thấy hy vọng.

Theo Ngọc Trần, nguồn cảm hứng đến từ ký ức tuổi thơ và câu chuyện người hàng xóm từng vướng bi kịch buôn người. “Có rất nhiều nỗi đau thật ẩn giấu trong từng con chữ, dễ chạm đến trái tim độc giả”, tác giả chia sẻ.

Biên tập viên Mai Huê (Nhà sách Đông Tây) cho biết: “Tôi day dứt nhất sau khi gấp sách không phải tình yêu, mà là tình cảm gia đình. Tác phẩm chặt chẽ, lôi cuốn, nhiều chi tiết logic khiến người đọc bị cuốn vào từ đầu đến cuối”.

Tác giả Chuyện của mặt trời ký tặng sách bạn đọc

Dù chỉ khoảng 200 trang, Chuyện của mặt trời dồn nén nhiều cú twist, diễn biến nhanh, gay cấn, nhưng kết thúc lại mở ra ánh sáng tươi mới, gieo niềm tin vào sự thiện lương. Tác phẩm không chỉ kể câu chuyện của một cô gái, mà còn là tiếng nói nhân văn về thân phận phụ nữ yếu thế, về ánh sáng đôi khi tắt lịm trước khi kịp bừng lên.

Với gần 20 năm làm báo trong lĩnh vực văn hóa - giải trí, cùng nhiều truyện ngắn từng được in ấn và trao giải, Ngọc Trần cho thấy sự chín muồi trong sáng tác. Bằng việc viết trọn vẹn cuốn tiểu thuyết trên chiếc điện thoại, chị đã chứng minh rằng cảm hứng sáng tạo có thể bùng nổ ở bất cứ đâu, miễn trái tim còn khát khao kể chuyện và gửi gắm thông điệp nhân văn đến bạn đọc.

Tác giả Ngọc Trần đặt thêm một dấu mốc mới trên hành trình viết văn, đem lại một “điểm sáng” cho dòng tiểu thuyết phản ánh số phận phụ nữ, nơi ánh sáng và bóng tối luôn giằng xé nhưng niềm tin cuối cùng vẫn hướng đến sự hồi sinh.

