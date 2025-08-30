Ấn phẩm "Hồ Chí Minh - Tiểu sử bằng hình" ra mắt bạn đọc đúng dịp Quốc khánh 2-9

Ấn phẩm Hồ Chí Minh - Tiểu sử bằng hình (Đông A và NXB Đại học Sư phạm liên kết xuất bản) có gần 700 tranh, ảnh và bản đồ, lược đồ được minh họa phong phú nhằm tái hiện một cách sinh động cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm 2025 là một năm đặc biệt với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như: kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2025), 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025), 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).

Vậy nên, từ năm 2024, Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A đã có ý tưởng thực hiện ấn phẩm Hồ Chí Minh - Tiểu sử bằng hình, như một món quà đặc biệt gửi đến bạn đọc, ghi dấu những ngày lễ lớn.

Ấn bản “Hồ Chí Minh – Tiểu sử bằng hình” được đầu tư công phu, như một món quà đặc biệt dành cho bạn đọc trong dịp Quốc khánh 2-9. Ảnh: ĐÔNG A

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng và khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Với tầm vóc của một nhà cách mạng kiệt xuất, nhà tư tưởng và văn hóa lớn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam giành được độc lập và xây dựng nền tảng cho một quốc gia hiện đại. Cuốn sách Hồ Chí Minh - Tiểu sử bằng hình nhằm phác thảo cuộc đời và sự nghiệp, làm nổi bật những đóng góp quan trọng trong hành trình cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một trang sách về tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với thiếu niên, nhi đồng. Ảnh: ĐÔNG A

Qua 7 phần, bạn đọc có thể hình dung toàn bộ cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi và phong phú của Chủ tịch Hồ Chí Minh: ra đi tìm đường cứu nước từ bến cảng Sài Gòn; đi đến nhiều quốc gia và châu lục để mở rộng tầm nhìn về thế giới; trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên và hoạt động tích cực phát triển phong trào cộng sản quốc tế; tổ chức Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930; trải qua những năm tháng tù đày lao khổ vì lòng yêu nước; trở về Tổ quốc lãnh đạo cách mạng Việt Nam và phát động cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; lãnh đạo chính quyền cách mạng non trẻ bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ và giành chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954; tiếp tục lãnh đạo toàn quân và toàn dân bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, hướng tới mục tiêu thống nhất đất nước.

Không chỉ có sức nặng về nội dung, ấn phẩm "Hồ Chí Minh - Tiểu sử bằng hình" còn mang đến những hình ảnh tư liệu quý giá. Ảnh: ĐÔNG A

Mỗi trang sách sẽ mang đến một câu chuyện nhỏ về một mảnh ghép trong cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó tổng hợp thành một bức chân dung tương đối hoàn chỉnh về vị lãnh tụ thời hiện đại của dân tộc Việt Nam.

Ngoài ra, cuối mỗi phần có thêm bài khái quát vắn tắt tình hình thế giới ứng với từng giai đoạn trong cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Dựa vào đó, bạn đọc có thể nhìn rộng ra khung cảnh thế giới đương thời và hiểu rõ hơn về hành trình từ làng Sen đến Phủ Chủ tịch của Bác Hồ.

Ngay sau khi hoàn thành ấn phẩm "Hồ Chí Minh - Tiểu sử bằng hình", những người thực hiện đã thực hiện nghi thức dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh - Phủ Chủ tịch, như một cách báo công lên Bác. Ảnh: ĐÔNG A

Ấn phẩm Hồ Chí Minh - Tiểu sử bằng hình không chỉ kể chuyện bằng chữ, mà còn bằng hình, với gần 700 bức ảnh, tranh vẽ, hình chụp hiện vật và tượng đài cùng một số bản đồ, lược đồ.

Nhiều bức tranh ảnh chân dung và tư liệu quý trong cuốn sách này đã được Đông A sưu tầm từ Trung tâm Lưu trữ hải ngoại Pháp tại Aix en Provence (ANOM), nơi cất giữ bộ tư liệu đồ sộ với khoảng 8.000 trang về Chủ tịch Hồ Chí Minh, và nhiều bảo tàng trong nước. Thông qua ngôn ngữ hình ảnh, cuộc đời và di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được dựng lên một cách sống động, dễ tiếp nhận đối với đông đảo bạn đọc.

