Tái bản nhật ký "Mãi mãi tuổi hai mươi" của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc

Tròn 20 năm kể từ khi ra mắt, nhật ký Mãi mãi tuổi hai mươi của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc vẫn luôn chứng tỏ sức hút đối với công chúng. Mới đây, tác phẩm tiếp tục được đến với bạn đọc qua ấn bản mới của NXB Kim Đồng.

Năm 2005, tập nhật ký Mãi mãi tuổi hai mươi do nhà văn Đặng Vương Hưng sưu tầm và giới thiệu, ra mắt bạn đọc và trở thành sự kiện văn hóa - xã hội, được trao Giải Đặc biệt - Giải thưởng Sách Việt Nam lần thứ nhất, và thổi bùng ngọn lửa phong trào “Tiếp lửa truyền thống” trong tuổi trẻ và cựu chiến binh trên cả nước.

Ban đầu, tập nhật ký mang tên là Chuyện đời, dài khoảng 240 trang viết tay, được anh Nguyễn Văn Thạc ghi chép từ ngày 2-10-1971 đến cuối tháng 5-1972, tức gần 8 tháng, trong hành trình từ khi nhập ngũ cho đến trước ngày ra chiến trường Quảng Trị.

Trong lần trở lại này, "Mãi mãi tuổi hai mươi" được chỉnh sửa và bổ sung thêm hình ảnh, thư tay của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc

Anh viết nhật ký trên đường hành quân, tại các làng quê Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tĩnh… khi nghỉ ngơi, trên tàu, hay giữa những đêm gác. Dù trong bom đạn, gian khổ, từng con chữ vẫn đầy ắp cảm xúc chân thành và khát vọng tuổi trẻ. Những miêu tả thiên nhiên chan chứa lãng mạn, xen lẫn với sự quyết liệt của người lính, đã tạo nên một bức chân dung thế hệ thanh niên trí thức Việt Nam trong chiến tranh.

Cuốn nhật ký không chỉ phản ánh cuộc sống gian khổ của đời lính chiến mà còn toát lên tinh thần và trách nhiệm của một thế hệ thanh niên Việt Nam: Tình yêu quê hương đất nước và khát vọng cống hiến cho độc lập dân tộc. “Nếu như tôi không trở lại - ai sẽ thay tôi viết tiếp những dòng sau này? Tôi chỉ ao ước rằng, ngày mai, những trang giấy còn lại sẽ toàn là những dòng vui vẻ và đông đúc”. (Mãi mãi tuổi hai mươi).

Đó không chỉ là lời dặn dò riêng tư, mà là di chúc tinh thần của một thế hệ đã ngã xuống, gửi đến những người trẻ hôm nay lời nhắn: hãy sống đẹp, sống có trách nhiệm và cống hiến cho Tổ quốc.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng khẳng định: “Tôi tin rằng tấm gương của hai liệt sĩ (Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc) sẽ góp phần trau dồi thêm lý tưởng và tình cảm cách mạng cho mỗi người chúng ta, càng ra sức phấn đấu, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước giàu mạnh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam yêu quý”.

Trong thời bình, Mãi mãi tuổi hai mươi vẫn vang vọng như một lời thức tỉnh. Với thế hệ trẻ, cuốn sách đặt ra câu hỏi: Bạn sẽ sống thế nào để tuổi hai mươi của mình không hoài phí? Mãi mãi tuổi hai mươi không chỉ là một tác phẩm văn chương, lịch sử, mà còn là ngọn lửa tinh thần, tiếp nối lý tưởng của những người đã ngã xuống, truyền cảm hứng để thế hệ hôm nay sống có hoài bão, yêu thương và phụng sự Tổ quốc.

Sau 20 năm, cuốn sách tiếp tục được tái bản, làm rung động hàng triệu trái tim độc giả, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tại lần xuất bản này, Mãi mãi tuổi hai mươi đã được chỉnh sửa và bổ sung thêm hình ảnh, thư tay của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc với sự giúp đỡ của gia đình anh.

QUỲNH YÊN